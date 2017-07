Feliz cumpleaños 'Pokémon Go' y bienvenido seas, Amazon Prime Day

10:18 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Un aniversario, una alianza, un rumor y una expectativa.

La celebración se cumplió el 6 de julio, el día en que Pokémon Go llegó al año de vida. Este app de videojuego acercó la tecnología de realidad aumentada a un público masivo que, aunque la atención de los medios ha decrecido a medida que se extinguía su novedad, no obstante sigue causando furor masivo: Niantic Labs, su empresa creadora, afirma que 65 millones de personas juegan Pokémon Go al mes (lo dijo su fundador en esta entrevista de CNET).

El videojuego nos arrimó a un mundo que daría mucho de qué hablar estos últimos meses: la realidad aumentada o AR ha estado en boca de todos, desde Snapchat hasta Apple. En este artículo, nuestro editor jefe Gabriel Sama analiza de qué se trata este fenómeno.

Otro desarrollo significativo, pero más del índole empresarial, es la alianza entre Xiaomi y Nokia. No se trata de una cooperación en el mundo de los teléfonos, sino que tiene que ver con patentes, infraestructura, colaboraciones en Internet de las Cosas, realidad virtual y aumentada, dijeron los partícipes del acuerdo en un comunicado oficial.

Lo que no está confirmado es la eventual llegada de una bocina inteligente de Samsung con Bixby, aunque más rumores se agolpan. El Wall Street Journal dijo que este dispositivo se llamaría, en la jerga interna, Vega, y que aprovecharía las nuevas capacidades de voz de Bixby (pueden ver nuestras primeras impresiones de Bixby Voice en el Samsung Galaxy S8 en este video).

Y, si nos aproximamos a cuestiones que se vienen, nuestra gran expectativa más inmediata es el Amazon Prime Day, que será el lunes, 10 de julio, a las 6 p.m. hora del Pacífico de Estados Unidos. Estas ofertas exclusivas para usuarios de Amazon Prime cubrirán varios rubros, entre ellos electrodomésticos, y aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre este día-ganga.