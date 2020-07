Fear The Walking Dead: Fecha de estreno de la sexta temporada y nuevo tráiler

Fear The Walking Dead llega este año a su sexta temporada, con un público no tan numeroso como su "madre", The Walking Dead, pero bastante fiel. Para estos seguidores hay buenas noticias: la sexta temporada se estrenará antes de que acabe el acontecido 2020, exactamente el 11 de octubre.

Con motivo de la Comic-Con 2020, desde casa, hablaron sobre el show, Scott M. Gimple, director de contenido, los showrunners Ian Goldberg y Andrew Chamblisse y los actores Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Karen David, Jenna Elfman y Rubén Blades. La información sobre la fecha no es un detalle mínimo, si tomamos en cuenta que el show no se ha rodado completo.

"Estábamos cerca de terminar de filmar, esperamos cuando sea seguro volver para el elenco y todos los que están detrás de cámara", dijo Chamblisse, que también es productor.

Después de la fecha, lo más importante que se dijo, sin entrar en detalles, es que será "más oscura". "Tendrán que pasar por pruebas que nunca antes han tenido. En cuanto al tono, podemos ver en el tráiler que va a ser una temporada más oscura, por lo que tendrán que enfrentar estos personajes", señaló Goldberg

A continuación puedes ver el tráiler.

Lennie James, actor que cruzó el puente de The Walking Dead al spin-off, con el personaje de Morgan, reconocido por sus habilidades orientales para luchar, debuta en esta temporada como director. Sobre su carácter señaló: "Algo está pasando con él". En general, el grupo fue bastante cerrado en adelantar movimientos de los protagonistas, pero se dijo que podrían haber "saltos en el tiempo" y "hasta un musical". Esto último pareció una broma.

En todo caso, si quieres revisar cómo fue el encuentro, te dejamos el video.