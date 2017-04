FCC quiere prohibir las llamadas en los vuelos

NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images

Si querías algún día poder hacer llamadas de voz durante tus viajes en avión en EE.UU., te quedarás con las ganas.

Ajit Pai, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), emitió una declaración el lunes donde dijo que frenaría permanentemente el plan de su predecesor para tener discusiones públicas sobre si se debería o no levantar la prohibición existente de llamadas en vuelos. Tom Wheeler, el antecesor de Pai, opinaba que como se había encontrado que las señales celulares no interfieren con la navegación del avión, la política actual ya no tenía mérito.

Sin embargo, Pai tiene otra perspectiva que podría ser aprobada por la FCC pronto.

"Me uno a los pilotos, a las azafatas y al público de vuelos en Estados Unidos en contra del mal concebido plan de la FCC en 2013 de permitir que la gente haga llamadas de teléfono móvil en los aviones", escribió Pai. "Eliminarlo de consideración de manera permanente sería una victoria para los estadounidenses de todo el país que, como yo, valoran un momento de tranquilidad a 30,000 pies".

La FCC no hubiese tenido el poder unilateral para cambiar la política sobre las llamadas por móvil en las cabinas de los aviones. Esa responsabilidad recae sobre el Departamento de Transporte, que ya había dicho iba a mantener la prohibición vigente.