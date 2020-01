Fast & Furious 9 aprieta el acelerador en su primer tráiler

Era de esperar que el primer tráiler de la película Fast & Furious 9 fuese presentado el viernes 31 de enero, en un concierto de hip hop transmitido en vivo en redes sociales. El evento, llamado The Road to F9, tuvo lugar en Miami, Florida, con la participación de Ludacris, Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth y Ozuna.

La novena entrega de esta franquicia es dirigida por Justin Lin y cuenta en su elenco con el regreso de Charlize Theron —quien ya participó en The Fate of the Furious (2017)—, quien se une a Vin Diesel, Michelle Rodríguez, John Cena, Ludacris, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel y Helen Mirren.

Fast & Furious 9 se estrena el 22 de mayo en cines.