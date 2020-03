Estreno de Fast & Furious 9 postergado para 2021 por el coronavirus

Universal Pictures

La película Fast & Furious 9 pisó el frenó cuando se dirigía a toda velocidad a su estreno en mayo de 2020. Según un comunicado difundido por Universal Pictures el jueves, 12 de marzo de 2020, en la cuenta de Twitter de la película, la película protagonizada por Vin Diesel postergó su lanzamiento para el 2 de abril de 2021 en los cines de Estados Unidos.

Es un retraso de más de un año. El tuit no menciona el brote de coronavirus como la principal causa de la postergación del estreno de Fast & Furious 9 pero está implícito en la frase del comunicado: "Es evidente que no les será posible a todos nuestros fanáticos alrededor del mundo ver esta película en mayo".

"Si bien sabemos que resulta decepcionante tener que esperar algo más, esta medida fue tomada con la seguridad de todos como nuestra principal consideración", prosigue el comunicado.

Fast & Furious 9 se une a otras grandes producciones de Hollywood que postergaron su lanzamiento en marzo y abril debido a las medidas sanitarias tomadas en decenas de países por la pandemia de coronavirus. Fue el caso de No Time to Die, el nuevo filme de James Bond, que retrasó su estreno de abril a noviembre; y de A Quiet Place Part II, cuyo lanzamiento del 18 de marzo fue aplazado hasta nuevo aviso.

La novena entrega de esta franquicia es dirigida por Justin Lin y cuenta en su elenco con el regreso de Charlize Theron, quien ya participó en The Fate of the Furious (2017) y se une a Vin Diesel, Michelle Rodríguez, John Cena, Ludacris, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel y Helen Mirren.

Fast & Furious 9 se estrenará el 2 de abril de 2021 en Estados Unidos.