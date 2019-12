Marvel y su Fase 4: Todas las películas y series que queremos

Getty Images

Con el final de Avengers: Endgame primero y de Spider-Man: Far from Home después, nos quedamos con un sinfín de preguntas y pocas respuestas. El final de la Fase 3 del Universo cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) nos dejó con ganas de saber más y con muy poca información. Habían sido 23 películas interconectadas entre sí de un modo difícil de prever cuando vimos Iron Man por primera vez en 2008.

¿Qué nos depararía la Fase 4?

Corrían rumores de que Black Widow había empezado a filmar, asistimos a la telenovela que fue el despido y recontratación de James Gunn como director de Guardians of the Galaxy Vol. 3, nos regocijamos ante la idea de toda una serie de Disney Plus que girara entorno de un Loki interpretado de nuevo por Tom Hiddleston y fantaseamos sobre la posibilidad de volver a ver a Killmonger en Black Panther 2.

Por suerte, el misterio ha acabado. Al menos una parte. El pasado 20 de julio de 2019 Marvel Studios hizo una presentación en la convención de cultura popular Comic-Con en la que anunció muchas de las cosas que estábamos esperando y más. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor, fue el maestro de ceremonias y encargado de realizar gran parte de los anuncios. Además de los títulos y anuncios hechos en Comic-Con, Feige estuvo presente también en la convención para los fans de Disney D23, celebrada el pasado 23 y 24 de agosto, en la que hizo públicos otros títulos y novedades que también hemos incluido en esta lista.

A continuación incluimos todas las películas y series que formarían parte de la Fase 4 del MCU. Ten en cuenta que los títulos incluidos en esta lista ya no son rumores, sino que Marvel los ha anunciado de forma oficial. Esto es todo lo que esperamos ver:

Películas

Marvel

Estreno: 1 de mayo de 2020

Reparto: David Harbour (Alexei Shostakov), Florence Pugh (Yelena), O-T Fagbenie (Mason), Rachel Weisz (Melina) y Scarlett Johansson (Natasha Romanoff).

Trama: Dirigida por la australiana Cate Shortland (Lore), Black Widow será la primera película de Marvel dirigida por una mujer en solitario (Captain Marvel estuvo codirigida por Ryan Fleck y Anna Boden). Scarlett Johansson retoma su papel como Natasha Romanoff. "En esta película llegas a entender su pasado. (Natasha) consigue reconstruirse y volver como una persona completa", explicó Shortland en el panel de Marvel en Comic-Con. Johansson añadió que se trata de una iteración de Natasha que ella no podría haber interpretado hace 10 años. Nadie llegó a aclarar si nos remontaremos en el tiempo para ver una Natasha pre Avengers: Endgame o si asistiremos a la resurrección de su personaje de algún modo.

Durante D23 se pudo ver una secuencia de la película en la que Natasha lucha contra Yelena y se refiere a ella como "sis", la versión corta de hermana en inglés. Además se presentó también este póster de la película, en el que se puede apreciar uno de los nuevos trajes de Natasha en Black Widow.

Marvel

Estreno: 6 de noviembre de 2020

Reparto: Angelina Jolie (la guerrera Thena), Richard Madden (Ikaris), Lia McHugh (Sprite, una eternal atrapada en un cuerpo de alguien de 12 años a pesar de tener 7,000 años), Kumail Nanjiani (Kingo), Salma Hayek (Ajak), Lauren Ridloff (Makkari, la eternal más rápida de todos), Brian Tyree Henry (Phastos), Dong-seok Ma (Gilgamesh), Gemma Chang (Sersi), Barry Keoghan (Druig) y Kit Harington (el no eternal Dane Whitman).

Trama: La directora, Chloé Zhao (The Rider), dijo durante su aparición en el panel de Comic-Con que la película Eternals nos acercaría a este grupo de inmortales increíbles que quieren explorar lo que es ser humano y la humanidad. Salma Hayek interpretará a Ajak, la líder del grupo y un personaje que en los cómics era de hecho un hombre. Y no podemos dejar de destacar la incorporación de Angelina Jolie a la familia Marvel. Por no hablar de ese reencuentro entre los hermanos Stark: Richard Madden interpretará en esta película del MCU a Ikaris. Kit Harington, a su vez, será Dane Whitman, un no eternal también conocido por los fans de los cómics como Black Knight.

Reparto no le falta a esta película que durante D23 nos dejó ver a la mayoría del elenco de la película y confirmó las incorporaciones de Chang, Keoghan y el rumorado Harington al equipo.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Marvel

Estreno: 12 de febrero de 2021

Reparto: Simu Liu (Shang-Chi), Awkwafina, Tony Leung (The Mandarin).

Trama: Destin Daniel Cretton dirige esta película y en Comic-Con destacó la emoción que sentía al ver que Feige y su equipo empezaban a crear un MCU que refleja la diversidad de nuestra sociedad. La película, que será el primer título de Marvel protagonizado por un superhéroe asiático, entra en una parte de la mitología que empezó a apuntarse desde Iron Man 3, con la primera aparición de The Mandarin. En Iron Man 3 Ben Kingsley se encargó de interpretar a un actor que se hacía pasar por The Mandarin, pero descubrimos junto a Tony Stark (Robert Downey Jr.) que en realidad no era el Mandarin real. El actor hongkonés Tony Leung (In the Mood for Love) será el encargado de interpretar al verdadero Mandarin en Shang-Chi. La cantante de rap Awkwafina interpretará un papel que no se ha desvelado todavía.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Marvel

Estreno: 7 de mayo de 2021

Reparto: Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff).

Trama: Scott Derrickson repite en la dirección tras la primera Doctor Strange. El cineasta destacó en Comic-Con que lo que le gusta del personaje de Doctor Strange es que no luche contra villanos de este planeta, ni siquiera de este universo, sino del multiverso y de otras dimensiones. También advirtió de que con este título va a hacer la primera película del MCU de miedo. Benedict Cumberbatch se refirió a la importancia de mantener la integridad del humor de la primera película con este nuevo giro hacia el terror. El personaje de Wanda Maximoff será una de las novedades en este título.

Marvel

Estreno: 5 de noviembre de 2021

Reparto: Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valkyrie), Natalie Portman (Jane Foster / Mighty Thor).

Trama: El neozelandés Taika Waititi repite en la dirección tras Thor: Ragnarok. En este Thor: Love and Thunder la Valkyrie de Tessa Thompson es el nuevo rey de Asgard y la actriz dijo en Comic-Con que lo primero que necesita hacer su personaje es "encontrar a su reina". Y es que sí, Valkyrie será la primera personaje abiertamente LGBTQ de Marvel. Waititi añadió que para esta película se inspiraron en el cómic Mighty Thor de Jason Aaron en el que se presenta un Thor femenino. ¿Y quién mejor para hacerse con el martillo de la deidad del Trueno que la Jane Foster de Natalie Portman?

Black Panther II



Just announced at #D23Expo, Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/9zfcFzOi6z — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

Estreno: 6 de mayo de 2022

La segunda de Black Panther se anunció en Comic-Con y durante la convención D23 Feige confirmó lo que en realidad ya se sabía, que Ryan Coogler repetiría como guionista y director. Feige se refirió a Coogler como "el coguionista y director de la única película de Marvel Studios que ha recibido una nominación al Oscar a la mejor película".

Blade

Marvel

Estreno: No anunciado.

Reparto: Mahershala Ali (Blade).

Trama: El ganador de dos premios Oscar Mahershala Ali (Moonlight, Green Book) retomará el papel del cazavampiros Blade popularizado por Wesley Snipes en la trilogía de películas sobre este personaje estrenada a finales de los 90 y principios de los 2000. Y sí, Snipes quiere que sepas que está completamente a favor de la elección de Ali para retomar su personaje.

No tenemos detalles concretos sobre el estreno de la tercera de los Guardians of the Galaxy. Seguimos desde cerca el cese de la producción de la película en agosto de 2018 tras el despido de su director y guionista, James Gunn. Algo que habría afectado su fecha de estreno y la inclusión de este título dentro de la cronología del MCU. Gunn fue recontratado como director de la película en marzo de 2019, pero el cineasta también tiene pendiente el guión y la dirección de The Suicide Squad para el rival Universo extendido de DC, que se estrenaría en agosto de 2021. Así que intuimos que tendremos que esperar bastante para ver de nuevo a nuestros cazarrecompensas galácticos preferidos.

Captain Marvel 2

Menos detalles todavía tenemos sobre la segunda de Captain Marvel, más allá del hecho que ya es una película oficial y que podremos volver a ver a Brie Larson en el papel de Carol Danvers.

Más películas

Durante el panel de presentación de Marvel en Comic-Con, Feige añadió también que no había quedado tiempo para hablar de Fantastic Four ni de los mutantes, en referencia a la compra de Fox por parte de Disney y, por lo tanto, de la posible integración de la franquicia de X-Men en el MCU teniendo en cuenta que Marvel Studios es también propiedad de Disney.

“I DIDNT EVEN HAVE TIME TO TALK ABOUT THE FANTASTIC FOUR. AND THERE’S NO TIME TO TALK ABIUT MUTANTS.” #MarvelSDCC #SDCC2019 — cait petrakovitz 🙌🏽💃🏽 (@misscp) July 21, 2019

La inclusión de Tom Holland y su Spider-Man en el futuro del MCU quedaron en duda después de que este 20 de agosto se hiciera público que Feige no produciría más películas del superhéroe arácnido. El conflicto se habría debido a la negociación entre Sony, propietaria de los derechos de Spider-Man, y Disney, propietaria del resto de superhéroes del sello Marvel, en el porcentaje de financiación y recaudación que aportaría y se llevaría cada estudio en las futuras películas de Spider-Man.

Reproduciendo: Mira esto: Avengers: Endgame: Las claves de 3 horas de película...

Series

Pero no todo son películas en el horizonte del MCU y, entre Comic-Con y D23, Feige aprovechó para presentar también varias series que se podrán ver en el nuevo servicio de streaming Disney Plus, que se lanzará en Estados Unidos el próximo 12 de noviembre.

Estas series no son el primer intento de Marvel en la pantalla pequeña. Pero a diferencia de lo que habíamos visto hasta el momento con las series de Marvel para Netflix como Jessica Jones o <em>Luke Cage</em> o con Agents of S.H.I.E.L.D. en ABC, estos shows, sus personajes y sus tramas sí estarán completamente integrados dentro del MCU.

The Falcon and the Winter Soldier

Marvel

Estreno: Otoño de 2020.

Reparto: Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Winter Soldier), Daniel Brühl (Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter), Wyatt Russell (John Walker).

Trama: Anthony Mackie salió al escenario en Comic-Con con el escudo de Iron Man. Y eso es básicamente todo lo que sabemos. Aunque en realidad el título de esta serie sea The Falcon and the Winter Soldier y no Captain America and the Winter Soldier. En todo caso el germano-catalán Daniel Brühl retomará su papel de Zemo en Captain America: Civil War. Y la combinación Anthony Mackie + Sebastian Stan debería ser más que suficiente para intrigarnos.

En D23 supimos que Emily VanCamp volverá a interpretar a Sharon Carter, la sobrina nieta de Peggy, en esta serie. Además The Falcon and the Winter Soldier incluirá un nuevo personaje dentro del MCU, John Walker, que estará interpretado por el actor Wyatt Russell.

La veterana directora de televisión Kari Skogland (The Handmaid's Tale, The Americans, House of Cards) dirigirá los seis episodios que se espera que tenga esta serie. Malcolm Spellman (Empire) será el guionista.

WandaVision

Marvel

Estreno: Primavera de 2021

Reparto: Paul Bettany (Vision), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Monica Rambeau (Teyonah Parris), Kat Dennings (Darcy Lewis), Randall Park (Jimmy Woo), Kathryn Hahn.

Trama: Paul Bettany dijo en Comic-Con no tener idea de lo que va a pasar con Vision en esta serie. "La última cosa que sé es que se murió en Infinity War", dijo el actor y reconoció estar muy confundido al respecto. Feige confirmó además que la serie estará ambientada después de Endgame. También que hay otros personajes que hemos conocido en el MCU que aparecerán en esta serie, uno de ellos la Monica Rambeau, pero en versión adulta, que conocimos en Captain Marvel. Rambeau estará interpretada en WandaVision por Teyonah Parris.

Kat Dennings retomará su personaje de Thor y Thor: The Dark World, Darcy Lewis. Randall Park retomará el suyo de Ant-Man and the Wasp, Jimmy Woo. Y Kathryn Hahn tiene un personaje nuevo en esta serie que fue descrito por Feige como "la vecina curiosa".

Como en el caso de The Falcon and the Winter Soldier, también se espera que WandaVision tenga seis episodios de una hora cada uno. Los episodios estarán dirigidos por Matt Shakman (Mad Men, Game of Thrones) y escritos por Jac Schaeffer, que también ha escrito una primera version del guión de Black Widow.

"La serie está muy inspirada por la leyenda de Disney Dick Van Dyke y su icónico show", explicó Schaeffer en D23. "Es mitad sitcom clásica y mitad espectáculo completamente MCU. Y no puedo explicar cómo vamos a hacer eso".

Por el momento hemos podido ver este póster cincuentero de la serie.

Ya hemos visto además que Wanda aparecerá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que de hecho se estrena en fechas similares a esta serie, el 7 de mayo. Y es que las tramas de Doctor Strange 2 y WandaVision estarán interligadas. ¿Será Doctor Strange la clave para resucitar a Vision?

Marvel

Estreno: Primavera de 2021

Reparto: Tom Hiddleston (Loki)

Trama: ¿Dónde se fue Loki después de que lo viéramos desaparecer en Avengers: Endgame? Esa es la pregunta que responderá esta serie. Durante la presentación de la serie en Comic-Con Feige quiso destacar que de hecho el Loki que desapareció con el tesseract en Endgame no es el mismo que vimos en Thor: Ragnarok o Avengers: Infinity War. Es un Loki previo y algo menos bondadoso (o más travieso, depende de cómo se mire).

Kate Herron (Sex Education) será la directora de los seis episodios de una hora de esta miniserie. Y Michael Waldron su guionista.

Hawkeye

Marvel

Estreno: Otoño de 2021

Reparto: Jeremy Renner (Hawkeye)

Trama: Jeremy Renner retomará su papel de Hawkeye, alguien que el actor ha descrito como un superhéroe sin superpoderes. La serie también nos presentará el personaje de Kate Bishop.

Ms. Marvel

Marvel

Uno de los tres títulos nuevos presentados en D23 es Ms. Marvel. La serie nos acercará a la historia de Kamala Khan, que Feige describió en D23 como una adolescente paquistaní musulmana de Jersey City que conoceremos en su serie de Disney Plus y luego podremos ver en las películas de Marvel.

Moon Knight

Marvel

Esta es otra de las series anunciadas durante D23. En Moon Knight, Marc Spector es un mercenario que acaba moribundo en el desierto egipcio y podría o no estar afectado por los poderes del dios de la Luna, Khonshu. O simplemente podría estar loco, explicó Feige en D23.

She-Hulk

Marvel

Bruce Banner ya no será el único en el MCU. El personaje de Jennifer Walters será la protagonista de esta serie de la que no tenemos más información.

Serie animada

What If...?

Marvel

Estreno: Verano de 2021

Reparto: Jeffrey Wright (Westworld) pondrá la voz a The Watcher, un ser que observa todo lo que pasa en el multiverso y podría o no acabar interviniendo con lo que hacen los terrícolas.

Una gran mayoría de los actores de las películas retomarán sus papeles para poner la voz en esta serie animada. Entre ellos Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Josh Brolin, Mark Ruffalo, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Hayley Atwell, Chadwick Boseman, Karen Gillan, Jeremy Renner, Paul Rudd, Michael Douglas, Neal McDonough, Dominic Cooper, Sean Gunn, Natalie Portman, David Dastmalchian, Stanley Tucci, Taika Waititi, Tobey Jones, Djimon Hounsou, Jeff Goldblum, Michael Rooker y Chris Sullivan.

Trama: La primera serie animada de Marvel Studios incluirá historias que presentan realidades alternativas del universo de Marvel. O lo que es lo mismo, todas esas escenas y experiencias del MCU que has visto antes, las podrías ver en versiones distintas con esta serie escrita por A.C. Bradley y dirigida por Bryan Andrews.

Según imágenes mostradas en D23, en uno de los episodios de esta serie Peggy Carter (Hayley Atwell) sería la que se convierte en Captain Carter, en lugar de que Steve Rogers sea Captain America. Es ella quien recibe el serum y se hace con el escudo redondo azul, rojo y blanco.