El tráiler final de la película Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald divulgado el martes muestra de manera clara la trama de la secuela y parece confirmar algunas teorías de los fanáticos sobre algunos de los personajes que aparecerán.

La película es la continuación de Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) y fue también escrita por J.K. Rowling, creadora de las novelas del joven mago Harry Potter, de las que Fantastic Beasts es un spin-off que se desarrolla en el mismo universo.

El avance muestra el escape del villano del filme, el malvado hechicero Gellert Grindelwald (Johnny Depp), quien se oculta en París, Francia. Allí debe viajar el zoólogo Newt Scamander (Eddie Redmayne), experto en el estudio de criaturas mágicas, pues un joven profesor Albus Dumbledore (Jude Law) le encomienda la tarea de atrapar a Grindelwald.

El tráiler parece confirmar una teoría entre los fanáticos que dice que en Fantastic Beasts 2 veremos el origen de la gigantesca serpiente Nagini, que acompañaba a Voldemort en los libros y películas de Harry Potter (y que albergaba una parte de la oscura alma del mismísimo Voldemort). Pues es una escena del tráiler el personaje de Credence Barebone (Ezra Miller) dice "Nagini" y su compañera Maledictus (Claudia Kim) se transforma en una serpiente.

Dirigida por David Yates, la película cuenta en su elenco (además de los ya mencionados) con Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Callum Turner y Zoe Kravitz, entre otros.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald se estrena en cines el 16 de noviembre.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.