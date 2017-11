‘Fantastic Beasts 2’ ya tiene título y revela su primera imagen

Cortesía Warner Bros. Pictures

La nueva creación de J.K. Rowling ya tiene título. Estamos hablando de la secuela de Fantastic Beasts and Where to Find Them, el exitoso filme de 2016 cuyo guión fue escrito por la propia Rowling.

La segunda parte tendrá por nombre Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald y su estreno está previsto para el 16 de noviembre de 2018. Su guión también fue escrito por J.K. Rowling, quien ha explicado que esta saga -- un spin-off de Harry Potter -- constará de cinco películas.

El título hace alusión a Gellert Grindelwald, el mago malvado interpretado por Johnny Depp en la película de 2016. En ese filme, Grindelwald fue capturado por el Congreso Mágico de Estados Unidos (Macusa, por sus siglas en inglés). Pero todo hace presagiar que ha escapado de prisión.

Warner Bros también difundió una imagen del elenco de la película, vestidos como sus personajes. Además del elenco principal del anterior filme, pueden reconocer nuevos integrantes del reparto, entre los que destaca Jude Law, quien dará vida al joven profesor Albus Dumbledore.

La página Web oficial de J.K. Rowling, Pottermore, ofrece una descripción pormenorizada de todos los personajes que aparecen en la primera imagen del filme.

La propia J.K. Rowling ha revelado que Grindelwald y Dumbledore fueron grandes amigos durante la adolescencia. Pero esta relación se volvió distante luego de que Dumbledore sufriera una terrible pérdida familiar y descubriera la inclinación de su amigo hacia las artes oscuras de la magia.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald vuelve a contar con J.K. Rowling como guionista y Peter Yates como director.

Por supuesto, Johnny Depp y Jude Law son actores secundarios en la historia, que se centrará en nuevas aventuras del experto en criaturas mágicas Newt Scamander (Eddie Redmayne). Se ignora si la acción ocurrirá nuevamente en la Nueva York de los años 20 o se trasladará a París, como se ha rumorado.

Al filme regresan los personajes de las hermanas Tina (Katherine Waterston), Queenie (Alison Sudol), el panadero Jacob Kowalski (Dan Fogler), el mago Credence (Ezra Miller) y Seraphina (Carmen Ejogo); y se añaden los rostros de Zoe Kravitz, Callum Turner y Jessica Williams.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald se estrenará el 16 de noviembre de 2018.

