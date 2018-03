Warner Bros. dio a conocer el martes el primer tráiler de la película Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, secuela del primer spin-off de Harry Potter escrito por J.K. Rowling.

El filme es la secuela de Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) y mueve el foco ligeramente del zoólogo experto en animales mágicos Newt Scamander (Eddie Redmayne) para cederle protagonismo al profesor Albus Dumbledore, a quien veremos en su versión joven, interpretado por el actor Jude Law.

En la nueva película la acción se traslada de Nueva York al París de los años 20 del siglo pasado y lidiará con la amenaza que representa el archivillano de la historia, Gillert Grindelward, encarnado por Johnny Depp.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald vuelve a contar con J.K. Rowling como guionista y Peter Yates como director.

En Twitter también se dio a conocer el primer póster de la película.

#FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald arrives in theaters November 16. pic.twitter.com/F3OpkjD2fV — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) March 13, 2018

Al filme regresan los personajes de las hermanas Tina (Katherine Waterston) y Queenie Goldstein (Alison Sudol), el panadero Jacob Kowalski (Dan Fogler), el mago Credence (Ezra Miller) y Seraphina (Carmen Ejogo); y se añaden los rostros de Zoe Kravitz, Callum Turner y Jessica Williams.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald se estrena el próximo 16 de noviembre en Estados Unidos.

