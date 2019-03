Atención fanáticos de Game of Thrones: Los memes se acercan

-Alejandro, te viste todo #GameofThrones en dos semanas?

-Winter is Coming

-Valar Morghulis

-SHAME SHAME SHAME

-No sabes nada, Jon Snow

-HODOR HODOR HODOR

-El lobo solitario muere pero la manada sobrevive

-THE KING IN THE NORTH

-El caos no es un pozo… es una escalera

-Dracarys pic.twitter.com/OelOlBvOIq