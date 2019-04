Así se preparan los fanáticos de GOT para ver la batalla de Winterfell

La televisión no volverá a ser lo mismo después de este domingo. O al menos eso es lo que han prometido los creadores de Game of Thrones.

El enfrentamiento entre los no vivos que dirige el Rey de la Noche, Night King, y nuestros personajes más queridos que están reunidos en el castillo del norte de Winterfell es inevitable y este domingo 28 de abril sabremos quiénes serán los sobrevivientes. Si es que hay sobrevivientes.

Los productores de la serie, David Benioff, D.B. Weiss, aseguraron que lo que veremos no tiene precedente. Miguel Sapochnik le explicó a Entertainment Weekly que solo se le acerca a este episodio lo visto en El señor de los anillos: Las dos torres, donde una batalla dura 40 minutos.

"El Señor de los Anillos: Las dos torres (es la mejor comparación) porque el asedio es una secuencia de 40 minutos, pero en realidad son tres batallas diferentes en tres lugares distintos intercalados. Eso ha sido lo más grande que ha pasado. Estaba tratando de tener una idea de cuándo te cansas (de ver peleas). Creo que vamos a sobrepasarlo", dijo Sapochnick, de 44 años, y ganador de un Emmy, dirigió previamente aclamados episodios como Hardhome, Battle of the Bastards y The Winds of Winter.

Desde que comenzó la serie en 2011, este capítulo 3 de la última temporada, es uno de los más esperados. Del resultado de esta batalla podremos intuir cuál es el destino del Trono de Hierro.

Para muchos fanáticos también significa la despedida de algunos de sus personajes preferidos. Por eso, en las redes sociales ya se vive este momento crucial y así han sido algunas reacciones en Twitter:

Elegante

- Por qué tan elegante, Homero?

-Hoy es la batalla de Winterfell, muchacho pic.twitter.com/W3rYYP7oSI — 𝕊 𝕆 𝔽 𝕀 𝔸 (@llamenalsame) April 28, 2019

La tienen fácil

Preparada

En unas horas

Oremos

Esta noche adentro de la cripta de Winterfell pic.twitter.com/PR7h2rPFhx — Andrés (@__Florentino) April 28, 2019

A la espera

Acá esperando la batalla de Winterfell pic.twitter.com/LTD8u3QAbN — El Sir 🐦 (@Sir_Mathius) April 28, 2019

El principio del fin

Una señal

Sera una señal que hoy triunfan los lobos de winterfell? 🐺 pic.twitter.com/WdyPlrpEMS — Agustin Lingiardi (@Aguslingiardi) April 28, 2019

Una ventaja

La van a tener dura en Winterfell hoy pic.twitter.com/SHTPi5QkJ4 — ABUELO DEMENTE (@abuelodelperreo) April 28, 2019

Cuidado, spoiler:

Amigos, disfruten mucho su sábado que mañana todos estarán llorando por los muertos de Winterfell



😉 pic.twitter.com/4q4IgGH9hN — 9000 (@9000x) April 28, 2019