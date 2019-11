¿Danny DeVito como Wolverine? Eso piden los fans de Marvel

Columbia Pictures

Todo indica que el actor Hugh Jackman ha colgado las garras del personaje de Wolverine tras interpretarlo durante 17 años en diez películas. Así que es natural que los fanáticos estén ansiosos por conocer quién será su reemplazo. Pero nadie imaginaba que un grupo de fans crearía una petición en Change.org para que Danny DeVito sea el nuevo Wolverine en el Universo Cinematográfico Marvel.

Las redes sociales rebosan de campañas con sugerencias para el nuevo Wolverine, pero lo asombroso es que la petición a favor de DeVito ya contaba con más de 50,000 firmas al momento de redacción –y seguían sumándose. Según CNET, el usuario Ring Arius, organizador de la petición, explica por qué el actor sería ideal como el superhéroe de Marvel: "La altura de Danny DeVito es más cercana a la de Wolverine en los cómics, pues Danny mide 1.25 metros y Wolverine mide 1.60 metros".

DeVito es conocido por sus papeles en las series Taxi y It's Always Sunny in Philadelphia, y por su larga trayectoria como director y actor en películas, siendo su papel más reciente en la comedia de acción Jumanji: The Next Level.