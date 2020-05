Los fans celebran la llegada de una 'nueva' Liga de la Justicia

Los tuiteros creen que se ha hecho justicia. Este 20 de mayo, el director de cine Zack Snyder informó que su versión de la cinta Justice League será estrenada en 2021 y las redes sociales se convirtieron en un hervidero.

La etiqueta #ReleaseTheSnyderCut se convirtió en la segunda tendencia mundial en Twitter después del tuit de Snyder. "Esto es real", escribió el director y acompañó el mensaje con una imagen en blanco y negro.

HBO Max confirmó la noticia en la misma red social y WarnerMedia publicó un un comunicado, en el que Snyder agradece el apoyo por permitir el lanzamiento de su versión. El director aseguró que, "al final del día, todo gira en torno a los fans".

Justice League no satisfizo a los fans ni a los críticos cuando se estrenó en 2017. El tema estuvo envuelto en muchos rumores, pero lo que pasó entonces es que Snyder no pudo completar el rodaje debido al suicidio de su hija en marzo de 2017; Warner Bros. Pictures incorporó entonces a Joss Whedon (The Avengers) para que filmara nuevas escenas y supervisara la postproducción de la película. El resultado final, sin embargo, no refleja la idea original de Snyder.

En noviembre de 2019, la etiqueta #ReleaseTheSnyderCut (Liberen a la versión de Snyder) se popularizó en redes sociales. Gal Gadot (Wonder Woman) y Ben Affleck (Batman v Superman: Dawn of Justice), que protagonizan el filme, y el propio Snyder, impulsaron la campaña.

Tras oficializarse el estreno del corte del director, en Twitter se pueden leer las siguientes reacciones:

Santa etiqueta... Batman

El hashtag #ReleaseTheSnyderCut debe ser el primero que realmente logra cambiar algo. All hail God Snyder pic.twitter.com/FnoKeLp4lI — Ing. Herdez (@MemoTP43) May 20, 2020

Fanáticos contentos

El triunfo más grande de los fans para los fans.



Las guerras se ganan batalla a batalla.#ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/osKjlGIJMU — Andres Urquijo Diaz - En casa (@DiazCereal) May 20, 2020

Se lo merecía

Se lo merece, por todo lo que aguantó, por todas las injusticias que ocurrieron en el proceso.



La vida pone las cosas en su sitio tarde o temprano.



Menuda alegría. Por Zack, y por todos nosotros que luchamos por esto.#ReleaseTheSnyderCut ❤❤❤ pic.twitter.com/Urwdhz4jdt — Darth Atrius. (@DarkSanti97) May 20, 2020

Lo logró



El #ReleaseTheSnyderCut se hizo realidad.



Confirman que la versión de Justice League de Zack Snyder verá la luz en HBO Max pic.twitter.com/AZuQq9xZFa — Lic. Geek (@licenciadogeek) May 20, 2020

Todos somos Aquaman

La reacción de Jason Momoa al #ReleaseTheSnyderCut, creo que es la reacción de todos los fans ahora. 😍pic.twitter.com/DgMWHKylll — Cineverso.es (@CineversoASN) May 20, 2020

La locura

Yo viendo que el #ReleaseTheSnyderCut si se va a hacer y voy a poder ver todos los superhéroes de la JL juntos y con una buena adaptación pic.twitter.com/sB7cRIGOpr — MeZaConZ (@MeZaConZ1) May 20, 2020

Pura emoción

Nunca llore tanto de emoción por algo#ReleaseTheSnyderCut FINALLY. pic.twitter.com/1n79YEHKQD — Agustin (@Agustinrojasx) May 20, 2020

Objetivo alcanzado

¡¡¡ LO CONSEGUIMOS !!! 🔥🔥🔥



Muchas Gracias a los que creyeron desde el primer minuto.

Mis condolencias para los detractores que decían que no existía, posteriormente que no llegaría y mas calumnias #ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/6a1P3TACrF — Master Geek (@MasterGeekTW) May 20, 2020

Ahí vienen los haters

Lo mejor de todo es que los fans de Man of Steel y BVS Ultimate Cut ganamos y los que no las disfrutaron y aún así criticaban, juzgaban y se reían, que sigan odiando. #ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/8pKMp6hhkR — Jean Pierre Alonzo (@autoreibot) May 20, 2020

Valió la pena