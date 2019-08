Fan recrea en video la gira culinaria de Homero Simpson en Nueva Orleans

La famosa secuencia de la serie animada The Simpsons, en la que Homero Simpson realiza una gira culinaria por decenas de restaurantes reales de Nueva Orleans, fue recreada, plano por plano, por la diseñadora e ilustradora suiza Katrin von Niederhäusern en un divertido video que se ha vuelto viral en Reddit.

Esta secuencia pertenece al episodio "Lisa Gets the Blues" de la temporada 29 de The Simpsons, emitido originalmente el 22 de abril de 2018. En la famosa secuencia, Homero prueba 30 famosos platillos típicos de la ciudad y visita 32 restaurantes auténticos de Nueva Orleans, todos famosos.

En la secuencia figuran, entre otros, cangrejo de río en Bevi Seafood Co., salchicha de cordero a la parrilla en Emeril's, pasteles de cangrejo frito en Galatoire's y Jambalaya en Coop's Place. La página Web Eater registró todos los nombres y restaurantes, con enlaces y direcciones.

Lo maravilloso del video de Von Niederhäusern es cómo reproduce con exactitud la ubicación de Homero ante la fachada de cada restaurante, los encuadres y ángulos de cámara, la presentación de los platillos y los gestos de los personajes.

En la leyenda del video en YouTube, su creadora escribió. "Dos chicas suizas aman a los Simpson tanto como aman Nueva Orleans. ¡Por supuesto que necesitaban recrear esta secuencia! Gracias a todas las personas increíbles de los diferentes restaurantes que nos permitieron filmar allí".