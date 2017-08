César Salza /CNET

Imagina la escena. Domingo, pasada la medianoche, inicias tu app de HBO España dispuesto a ver qué ha pasado con Daenerys Targaryen y sus dragones o si los planes de Jon Nieve marchan como todos esperamos, y de repente… ¡boom! No puedes acceder al contenido.

Este drama se está repitiendo más de lo que a HBO España le gustaría. En particular a este editor le ha sucedido y a muchos de ustedes que se quejan en redes sociales también.

Abrir el app de HBO España para iPhone y ver que la cuenta se ha desconectado o que no permite acceder puede ser un suplicio que te amargue el momento más esperado de la semana porque, vamos a confesarnos: ver Juego de Tronos es el broche de oro del domingo por la noche o el lunes por la mañana, para quienes no les gusta trasnochar.

Todo listo para comer y @HBO_ES no funciona, anoche pasó lo mismo. #HBOFail pic.twitter.com/euUOiG3uqs — David García (@dabigarcia) August 15, 2017

El fallo sucede en dispositivos iOS como el iPhone o incluso en el Apple TV. Pero el problema no es solo con dispositivos Apple. Algunos usuarios en Twitter han denunciado el problema en el app para televisores Samsung, también con teléfonos Android e incluso la PS4. De hecho, en este tuit un usuario denuncia que no puede acceder al servicio, y otros aprovechan para indicar los dispositivos desde donde no pueden conectarse.

Según dijo HBO España en un correo electrónico a propósito de nuestra consulta por la filtración del episodio 7x06 de Juego de Tronos, la empresa tiene un "amplio equipo técnico"investigando. En Twitter siguen las quejas, algunas relacionadas directamente con operadoras locales, y la empresa intenta resolverlas canalizando los problemas a su línea telefónica de atención o a través de Mensaje Directo.

Por ejemplo el 12 de agosto ante la pregunta de un usuario que no podía acceder desde la red Yoigo, la empresa le respondió: "Los técnicos están trabajando para una solución y están haciendo pruebas. Es posible que por esa razón tuvieras servicio unos días".

Y aunque podría decirse que los problemas de HBO España se limitan a las aplicaciones, otros usuarios han denunciado que el sitio Web de la empresa tampoco les permite acceder con regularidad a su servicio.

Sin embargo, el fallo no se limita a HBO España. La cuenta de Twitter de HBO Latinoamérica también permite ver quejas constantes de los usuarios. En una consulta a HBO Estados Unidos, la empresa dijo que en este país no hay fallos, por lo cual la teoría de que los errores podrían venir de "proveedores externos" toma fuerza, sobre todo después de que la sede europea achacara la filtración del sexto capítulo de Juego de Tronos a este argumento.

A mi no me funciona hoy la web en el ordenador. Ayer vi un capítulo de serie sin problemas. — Noelia Blanco (@nblancopo) August 14, 2017

Hemos realizado nuevas consultas a HBO España para conocer en detalle a qué se deben los errores que presenta el servicio y actualizaremos este reporte cuando obtengamos más detalles.