Portal, la pantalla inteligente de Facebook, ya está a la venta en EE.UU.

Cuando pensabas que Facebook ya controlaba muchos aspectos de tu vida, a partir del 8 de noviembre podrás comprar sus primeros dispositivos para el hogar en Estados Unidos, y ponerlos en tu casa.

Las pantallas inteligentes Portal y Portal Plus se podrán comprar en línea en el sitio portal.facebook.com o en tiendas como Amazon Bookstores y Amazon.com, o Best Buy y BestBuy.com a partir del 7 de noviembre. Portal cuesta US$199 y Portal Plus US$349.

Actualmente, los dispositivos de Facebook están disponibles solamente en Estados Unidos.

Y, la gigante de las redes sociales también ofrece un descuento de US$100 en la compra de dos dispositivos Portal de cualquier precio.

Portal y Portal Plus son dos aparatos para el hogar parecidos a la Echo Show de Amazon y la Google Home Hub. Pero el enfoque de las Portal está en permitir videoconferencias en el hogar a través de Messenger, la aplicación de mensajería de Facebook.

Una característica de las pantallas es que tienen una cámara asistida por inteligencia artificial que sigue al sujeto mientras se mueve, y adapta el encuadre a su posición en la habitación. También, sus micrófonos pueden seguir el movimiento de la persona y direccionarlos "virtualmente" para captar con precisión sus palabras. Las Portal también reconocen cuando hay más de una persona en la imagen y adaptan la toma para captar a todos.

Para diferenciarla de la competencia, en un sector dominado por Amazon y Google, Facebook ha integrado otras funciones como la capacidad de escuchar música de iHeartRadio, Spotify y Pandora junto con todas las personas en la llamada de video, y la capacidad de leer cuentos interactivos para entretener a pequeños que estén en otra parte.

Estos servicios vienen preinstalados en las pantallas y pronto se sumarán más, como el canal de noticias CNN.

Además de funcionar con comandos de voz exclusivos para hacer llamadas (a través del comando "Hey Portal") y otras funciones básicas, las pantallas también integran Alexa y pueden usar todas las funciones de la asistente virtual de Amazon que están disponibles para terceros. Facebook dice que Portal pronto integrará funciones parecidas a las que ofrece Alexa en la Echo Show.

Portal Plus (o Portal+) tiene una pantalla de 15.6 pulgadas que se puede acomodar horizontal o verticalmente, y Portal tiene una pantalla fija horizontal de 10.1 pulgadas. Una de las mayores diferencias es la bocina, que es más potente en el modelo más caro. Ambas están disponibles en blanco y negro. Las Portal pueden hacer llamadas a cualquier dispositivo que tenga el app de Messenger y aprovechar funciones como las llamadas de grupo.

Los últimos meses, Facebook ha estado en el meollo de varios escándalos relacionados a la privacidad por Internet, en particular la filtración de datos de usuarios a través de la agencia de investigación Cambridge Analytica, un fallo que le afectó mucho la confianza de los consumidores hacia la gigante de las redes sociales. Posteriormente, Facebook dijo que también sufrió un hackeo que afectó a otras 50 millones de cuentas.

Debido a estos problemas, Mark Zuckerberg, el cofundador y presidente ejecutivo, tuvo que presentarse en Washington a contestar las inquietudes de los congresistas relacionadas al tema de la privacidad y la seguridad, entre otros cuestionamientos con los que fue bombardeado.

Facebook se ha empeñado en enfatizar que con Portal, "la prioridad número uno era garantizar la privacidad de los usuarios", dijo Rafa Camargo, vicepresidente de Portal, en entrevista con CNET en Español. Como parte de este esfuerzo, la empresa compartió una serie de medidas que ha tomado para asegurarle a los consumidores que sus nuevas pantallas inteligentes no harán un mal uso de sus datos o información privada, las cuales puedes leer aquí.

Reproduciendo: Mira esto: Lo más notable del testimonio de Zuckerberg ante el Congreso...