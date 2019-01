Bug en FaceTime da acceso al micrófono y cámara; Apple ya investiga

Agrandar Imagen CNET

¡Cuidado! La aplicación FaceTime de iOS tiene un bug peligroso: le da acceso a tu micrófono a la persona que te llama sin que le tengas que contestar la llamada.

El sitio especializado 9to5Mac descubrió el bug y otros sitios, incluyendo BuzzFeed News lo han logrado replicar. Según 9to5Mac, el bug es muy fácil de reproducir y de hacerlo bien, un usuario puede escuchar lo que capta el micrófono del receptor de la llamada sin que este conteste.

9to5Mac dice que el micrófono no es lo único vulnerado con este bug, sino también la cámara. Si el usuario que recibe la llamada no contesta pero presiona el botón para bajar el volumen, la persona que realiza la llamada puede ver la actividad desde la cámara frontal del dispositivo.

El sitio iMore, también especializado en temas de Apple, destaca que debido a la función Continuity —que permite iniciar una tarea en un dispositivo con iOS y seguirla en otro con iOS o una Mac, o viceversa—, cualquier dispositivo con el mismo Apple ID que recibe la llamada por FaceTime, incluyendo un iPhone, iPad o una Mac, puede dejar vulnerable el micrófono y cámara.

Un portavoz de Apple dijo a CNET que la empresa está enterada del problema y será corregido por medio de una actualización de software que llegará esta semana.

Los sitios que han probado este problema, así como iMore, dicen que al encender el modo No molestar el bug no puede ser aprovechado. Asimismo, se recomienda apagar la función de FaceTime (Configuración > FaceTime > Desactivar la función FaceTime) para no recibir llamadas por el momento y dejar vulnerable el micrófono y posiblemente la cámara de tu dispositivo.

El problema ha llegado a tal magnitud que Jack Dorsey, presidente ejecutivo de Twitter, tuiteó lo ocurrido e incluso sugirió, de plano, desactivar FaceTime.

Disable FaceTime for now until Apple fixes https://t.co/FNbPAmZsLf — jack (@jack) January 29, 2019

El momento en que se da a conocer este bug coincide con el día en que se celebra la privacidad de los usuarios y sus datos en internet. El Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, tuiteó horas antes de que se hiciera público este bug que se debe luchar por leyes y acciones de protección. "Los peligros son reales y las consecuencias muy importantes", dijo.

Con la colaboración de Claire Reilly.