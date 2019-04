Facebook ya no pedirá la contraseña del email de sus usuarios

Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Ya no necesitarás darle a Facebook la contraseña de tu correo electrónico personal para volver a registrarte en una nueva cuenta.

Después de que un usuario en Twitter señaló al gigante de medios sociales sobre dicha práctica, Facebook dio marcha atrás en el requisito de verificación.

Cuando algunas personas se registraron en Facebook, en lugar de recibir un correo electrónico de verificación o un código enviado a sus teléfonos, recibían un mensaje para ingresar la contraseña de su correo electrónico personal para verificar sus nuevas cuentas, esencialmente dando acceso a sus credenciales de inicio de sesión a la red social.

Un portavoz de Facebook dijo que la red social no almacena las contraseñas y que el método de verificación solo estaba disponible para un "grupo muy pequeño de personas". Facebook no aclaró a cuántas personas se les mostró este aviso. La función fue diseñada originalmente para las personas que se registran a Facebook en un navegador Web y utilizan proveedores de correo electrónico que no son compatibles con OAuth, un protocolo de código abierto que actúa como clave para los inicios de sesión.

"Dicho esto, entendemos que la opción de verificación de contraseña no es la mejor manera de hacerlo, así que vamos a dejar de ofrecerla", dijo Facebook en un comunicado enviado por correo electrónico.

Si bien puede que no haya afectado a muchas personas, la práctica causó un problema a muchos de los que supieron de ello. Esto llega luego de la revelación del mes pasado de que Facebook almacenó cientos de millones de contraseñas en texto sin formato en sus servidores internos, lo que significa que quedaron al descubierto para que los empleados las vieran.

Ese problema de seguridad, junto con Facebook pidiéndole a los nuevos usuarios que proporcionen sus contraseñas de correo electrónico, fue motivo de alarma, ya que existía la preocupación de que la red social también podía ver estas credenciales de inicio de sesión. Facebook dijo que nunca había visto estas contraseñas con fines de verificación, cuando la función estuvo disponible durante varios años.

Esto también ocurre aproximadamente un mes después de que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunciara que la red social cambiaría a una plataforma centrada en la privacidad, con la seguridad como un punto importante de conversación. En el tiempo transcurrido desde ese anuncio, Facebook ha estado en el centro de múltiples problemas de privacidad.

En marzo, los investigadores revelaron un error en el navegador de Facebook Messenger que permitía a los curiosos leer tus mensajes, y la red social también fue detectada al vincular los números de teléfono utilizados para la autenticación de dos factores en las búsquedas de amigos.