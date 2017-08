Facebook Watch lanza sus dos primeros programas latinos de la mano de Mitú

Mitú

Facebook Watch se lanzó con acceso limitado a principios de agosto y ya cuenta con sus primeros dos programas para la audiencia latina de Estados Unidos.

Los episodios Mom's Movie Review y What's Good in your Hood, de la productora de contenido Mitú, llegarán al nuevo servicio de contenido de calidad de Facebook esta semana. Los programas de Mitú, que son en inglés y se enfocan en los millennials latinos, están entre los más populares en YouTube dedicados a esta audiencia, y el hecho de que lleguen a Facebook muestra el interés de la gigantesca red social en este sector de la audiencia.

El potencial de Mitú para alcanzar al mercado latino le ha ayudado a obtener US$42 millones en capital de riesgo, según Crunchbase. Actualmente se han producido cinco episodios de cada programa y cada episodio nuevo se estrenará los miércoles.

Estos dos programas estrenarán sus episodios nuevos exclusivamente en Facebook Watch, y después de siete días Mitú podrá distribuirlos a otras plataformas como YouTube, el servicio de Watchable de Comcast y Snapchat Discover.

Mom's Movie Review es un video sobre la reacción de una mamá latina (Mamá Rosa) y su hijo (Emmanuelle) mientras reseñan películas actualmente en cartelera en los cines. Las películas que ya han reseñado incluyen Baywatch y How to be a Latin Lover con Eugenio Derbez. Estos episodios se lanzarán en Facebook Watch este viernes.

Por su parte, What's Good in your Hood sigue el recorrido de un comediante que va de restaurante en restaurante por EE.UU. probando comida latina y conociendo a las personas, y las comunidades detrás de estos platos. Esta serie está disponible en Watch a partir de hoy.