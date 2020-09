Facebook vuelve a sus raíces y crea un espacio para universitarios

Facebook

Facebook está probando un nuevo espacio en línea para estudiantes universitarios, una acción destinada a facilitar que los estudiantes se mantengan en contacto con sus compañeros de clase, compartan notas y encuentren noticias importantes sobre lo que pasa en sus campus.

El nuevo producto, llamado Facebook Campus, es una forma en la que la red social pretende atraer a usuarios jóvenes a usar la plataforma, a medida que los estudiantes y maestros se encuentran tomando clases en línea debido a la pandemia de coronavirus.

Facebook no indicó cuántos de sus 2,700 millones de usuarios activos mensuales son estudiantes universitarios, pero señaló que aproximadamente 200,000 estudiantes de 30 universidades estadounidenses formarán parte de este proyecto piloto. Aproximadamente el 79 por ciento de los adultos estadounidenses que usan Facebook tienen entre 18 y 29 años, según una encuesta de 2019 del Pew Research Center.

Los estudiantes universitarios ya utilizan la red social, pero Facebook Campus es una sección diseñada específicamente para facilitar la vida de los estudiantes, ya que todo está en un solo lugar. Una variedad de universidades estarán participando en la prueba piloto, incluyendo a la Universidad de Brown, al Instituto de Tecnología de California, la Universidad de Louisville, la Universidad Johns Hopkins y Middlebury College.

Los estudiantes podrán crear un perfil dentro de Facebook Campus que será diferente a su perfil dentro de la red social. De esta forma sus compañeros podrán saber en qué se están especializando y cuáles son las clases que estarán tomando durante el semestre.

Para registrarse, los estudiantes deberán ingresar su correo de estudiante y el año de graduación. En Facebook Campus los usuarios podrán compartir grupos y eventos como conciertos virtuales y sesiones de estudio que únicamente estarán visibles para estudiantes de la misma universidad.

Facebook Campus también muestra un directorio de estudiantes que asisten a la escuela y cuenta con una función de chat para que los estudiantes puedan enviar mensajes de texto a personas dentro de su dormitorio o clubes, esto sin la necesidad de hacerse amigos en Facebook o intercambiar números telefónicos. Las publicaciones de Facebook Campus se mostrarán en un feed dentro del espacio en línea.

Los usuarios podrán encontrar la opción de Campus de Facebook al hacer clic en un ícono que parece un triángulo en la aplicación.

Originalmente Facebook fue creado para estudiantes universitarios. El director ejecutivo y cofundador de la red social, Mark Zuckerberg, inició la red social en su dormitorio en la Universidad de Harvard en 2004. Sin embargo, en los primeros días de Facebook, el sitio ni siquiera tenía una sección de noticias y los estudiantes realizaban publicaciones en el feed de sus amigos. En 2006, Facebook comenzó a permitir que se uniera cualquier persona mayor de 13 años.

"Parecía una comunidad más íntima de lo que puede ser ahora para los estudiantes universitarios", dijo Charmaine Hung, gerente de producto de Facebook Campus, en una entrevista. "Esa es una de las cosas que queríamos abordar".

Hung dijo que comenzaron a trabajar en Facebook Campus antes de la pandemia. Los empleados hablaron con los estudiantes universitarios sobre sus experiencias en la red social y la empresa se dio cuenta de que podían hacer más para "ayudar a los estudiantes a sentirse más conectados con sus comunidades universitarias".

"Cuando llegó el COVID-19, nos dimos cuenta de que se trataba de un producto que realmente podía ayudar a los estudiantes cuando estaban a distancia", dijo.

Desde que se fundó Facebook, la red social ha aumentado su número de usuarios y ha agregado nuevas funciones al producto, incluido el video en vivo, un mercado para vender productos, juegos y centros de información en línea para el coronavirus y las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La mensajería privada y fugaz también se ha vuelto más popular a medida que aplicaciones como Snapchat y TikTok atraen a más adolescentes y adultos jóvenes.

Facebook dijo que los usuarios que violen los estándares de la comunidad no podrán participar y la compañía prohíbe el acoso y la intimidación. Sin embargo, la red social no especificó cuáles son las violaciones que evitarían que un estudiante use Facebook Campus. Lo que sí indicó es que los creadores de grupos o eventos podrán moderar ese contenido, y las personas también pueden reportar publicaciones.

Una vez que un estudiante se gradúa, Facebook le preguntará al usuario si quiere salir del campus de Facebook, aunque los exalumnos también pueden quedarse si es que quieren mantenerse al día con lo que está sucediendo en su escuela.

Facebook espera crear nuevas formas para que los exalumnos utilicen Campus para buscar oportunidades de trabajo, atender conferencias y crear contactos."Sabemos que es una parte importante de tu vida, incluso después de la universidad", dijo Hung.

Otras universidades que participan en el Facebook Campus son: Benedict College, College of William & Mary, la Universidad de Duke, la Universidad Internacional de Florida, la Universidad del Sur de Georgia, la Universidad Estatal de Georgia, Lane College, la Universidad de Lincoln (en Pensilvania), el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, Northwestern University, la Universidad de Rice, Sarah Lawrence College, Scripps College, Smith College, Spelman College, la Universidad Estatal Stephen F Austin, la Universidad de Tufts, la Universidad de Albany - Universidad Estatal de Nueva York, la Universidad de Hartford, la Universidad de Pennsylvania, la Universidad de Wisconsin-Eau Claire, Vassar College, Virginia Tech, Wellesley College y Wesleyan University.

