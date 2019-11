Facebook quiere pagarte por opinar sobre sus productos

Angela Lang/CNET

Facebook presentó Facebook Viewpoints, una aplicación nueva que pretende recompensar económicamente a las personas que participan en encuestas y estudios de mercado.

En un comunicado publicado el 25 de noviembre, Facebook dijo que la mejor forma para mejorar sus productos es por medio de la retroalimentación directa de los usuarios, por lo que los resultados obtenidos con este app serán utilizados para mejorar las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, así como sus productos de hardware Portal y Oculus.

Para poder participar en Facebook Viewpoints es necesario descargar el app y crear una cuenta. Sin embargo, los usuarios deberán esperar a ser invitados a participar, dice Facebook

Una vez recibida la invitación, se les les explicará qué tipo de información personal será recolectada, como por ejemplo: el nombre del usuario, país de residencia, edad y correo electrónico. De acuerdo con Facebook, la información no será compartida con terceros y tampoco compartirá la información relacionada con Viewpoints.

Después, se le explicará al usuario cómo será usada su información y, por último, se le informará la cantidad de puntos que recibirá por completar cada programa. Una vez que los usuarios junten una suma determinada de puntos recibirán un pago a través de PayPal.

De acuerdo con las imágenes dentro de su comunicado por cada 1,000 puntos los usuarios recibirán US$5, sin embargo no la forma en la que se suman puntos no es específica. Solicitamos más información a Facebook sobre el proceso de puntos pero no hemos recibido respuesta.

El app Facebook Viewpoints ya está disponible para descarga en Estados Unidos en iOS y Android. Sin embargo, únicamente los usuarios de Facebook mayores de 18 años podrán formar parte de este programa de recompensas. También es necesario que cuentes con una cuenta de PayPal para que puedas recibir los pagos. Sin embargo, de acuerdo con la red social en un futuro agregará más formas de registro y también llegarán a más países.