Facebook y Twitter eliminan video de Trump con información errónea sobre el coronavirus

Image by Pixabay; illustration by CNET

Facebook y Twitter eliminaron el 5 de agosto un video publicado en las cuentas del presidente Donald Trump, que incluían una entrevista de Fox News en la que el mandatario decía que los niños son "casi inmunes" a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus y que tienen "sistemas inmunológicos mucho más fuertes".

"Los niños son casi (y casi diría completamente), inmunes a esta enfermedad", dijo Trump en el video, publicado el 5 de agosto, mientras impulsa la reapertura de las escuelas este otoño. Los niños también han enfermado de COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, aunque los adultos constituyen la mayoría de los casos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Tanto Facebook como Twitter tienen reglas contra la información errónea sobre el coronavirus que pueda provocar daños, como afirmar que un determinado grupo es inmune a la enfermedad o promover curas no probadas como beber lejía. Facebook ha sido criticada por no enviar las publicaciones de políticos a verificadores de datos, aunque los políticos no están exentos de las reglas de la red social contra la desinformación del coronavirus.

"Este video incluye afirmaciones falsas acerca de que un grupo de personas es inmune al COVID-19, lo que supone una violación de nuestras políticas sobre la desinformación dañina sobre la enfermedad", dijo el portavoz de Facebook, Andy Stone, en un comunicado sobre el video de Trump eliminado. Un enlace a la publicación de Facebook lleva a una página que dice "el contenido no está disponible en este momento".

El video permaneció en la cuenta de Twitter por más tiempo que en la de Facebook y acumuló más de 900,000 reproducciones. Un portavoz de Twitter dijo en un comunicado que el video violó sus reglas. Trump compartió el video publicando un enlace a un tuit publicado por la cuenta @TeamTrump. El propietario de la cuenta de @TeamTrump estaba obligado a eliminar el video para poder tuitear nuevamente, dijo el portavoz de Twitter. A última hora de la tarde del 5 agosto todavía aparecía un enlace al video en el tuit de Trump, pero al hacer clic en él, aparece una pantalla que dice "algo salió mal".

En marzo, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, tuiteó que los niños son "básicamente inmunes" al coronavirus, pero Twitter dijo que no violó sus reglas después de examinar el contexto del tuit. Un portavoz de Twitter no respondió de inmediato a las preguntas sobre por qué la situación era diferente.

Twitter ha etiquetado algunos de los tuits de Trump que incluyen información errónea sobre las papeletas de votación por correo. Sin embargo, la compañía adopta una postura diferente contra la información errónea sobre el coronavirus. Para que un tuit sea eliminado por esa razón, tiene que ser "una afirmación de hecho (no una opinión), expresada de manera definitiva y con la intención de influir en el comportamiento de los demás", según explica la compañía. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y Twitter no hizo comentarios de inmediato.

Los republicanos han acusado a las redes sociales de censurar el discurso conservador, acusaciones que las empresas han negado repetidamente. En mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que tiene como objetivo disminuir las protecciones legales que protegen a Facebook, Twitter y otras empresas en línea, de su responsabilidad por el contenido publicado por los usuarios en ellas.

Facebook y Twitter han eliminado la información errónea sobre el coronavirus dañina publicada anteriormente por políticos. En marzo, las dos redes sociales retiraron videos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en los que afirmaba que la hidroxicoloroquina, un medicamento contra la malaria, es un tratamiento eficaz contra el coronavirus. En ese momento, aún no se habían realizado ensayos clínicos.

En julio, Facebook,Twitter y YouTube eliminaron un video del medio de comunicación de derecha, Breitbart, que incluía afirmaciones falsas como que la hidroxicloroquina es "una cura para el COVID-19" o que "no es necesario usar mascarilla". El video tuvo alrededor de 20 millones de visitas en Facebook y la red social fue criticada por no actuar con la suficiente rapidez.