Facebook lanza sección 'trending' para dispositivos móviles

Facebook

Facebook lleva su sección trending, que muestra los temas del momento dentro de la red social, a sus aplicaciones móviles.

Esta función, que fue presentada en enero de este año para la red social en los navegadores, mostrará la información dividida en cinco secciones: Articles, para saber cómo los medios informativos están cubriendo una noticia; In the Story, que muestra las publicaciones de las personas que son parte de la noticia; Friends and Groups, que muestra las publicaciones de las personas dentro de una red; Near the Scene, muestra las publicaciones de las personas que están cerca de los hechos y Live Feed, que muestra publicaciones en tiempo real de personas en todo el mundo.



Pensando en la privacidad, Facebook dice que sólo mostrará publicaciones de usuarios y grupos que son compartidas públicamente, por lo que si un usuario publica algo con los ajustes de privacidad modificados sólo para que su audiencia sean sus amigos, su publicación no aparecerá en la sección Trending.

Trending de Facebook para móviles llega a partir del miércoles para usuarios en EE.UU. y de Android; la función llegará a iOS y otros países más adelante, pero no hay una fecha estimada.