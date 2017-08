Facebook trabaja en un dispositivo para chat de video: reporte

Jaap Arriens/NurPhoto vía Getty Images

Facebook no se conformaría con ser una plataforma social, sino que también va por el hardware.

Según Bloomberg, Facebook está trabajando en un nuevo producto de hardware para el hogar: un dispositivo para realizar chats de video.

Sería el primer producto grande que resulta del laboratorio experimental Building 8 y, según fuentes cercanas al tema citadas por Bloomberg, se trata de una pantalla táctil del tamaño de una laptop (13 pulgadas o 15 pulgadas), con cámara gran angular y micrófonos.

También integraría algo de inteligencia artificial, para que las cámaras se puedan mover automáticamente para detectar personas, objetos y acercarse con zoom si es necesario. El objetivo es que las personas tengan la sensación de que comparten la misma habitación durante su charla virtual.

Facebook ya había expresado su deseo de dedicarse a la industria del hardware. Aparte de esta pantalla táctil, varios rumores indican que la empresa está trabajando en una bocina inteligente que competiría com la Amazon Echo o la Google Home. La empresa también tiene unas gafas de realidad virtual que adquirió de Oculus en 2014, y en 2013 lanzó el HTC First (también llamado "teléfono de Facebook"), que no llegó a despegar.

El aparato de chat con pantalla táctil está siendo desarrollado por investigadores y desarrolladores de Building 8, un proyecto experimental que tiene un plazo de dos años. Otros proyectos tratan sobre la capacidad de usuarios de escuchar palabras sobre su pie y otro sobre escribir 100 palabras al sólo pensarlas.

Bloomberg dice que el dispositivo para chat de video se anunciaría en la conferencia para desarrolladores de Facebook F8 la próxima primavera.

Hace una semana, el sitio DigiTimes publicó un reporte de una bocina inteligente de Facebook que tendría una pantalla de 15 pulgadas y que sería fabricada por empresa china Pegatron. DigiTimes reportó que la bocina de Facebook llegaría al mercado en los primeros tres meses de 2018.