Facebook suspende 'decenas de miles' de aplicaciones tras investigación

Angela Lang/CNET

Facebook suspendió 'decenas de miles' de aplicaciones que podrían haber estado dando mal uso a la información personal de sus usuarios, según publicó el viernes 20 de septiembre en una entrada de su blog oficial.

La investigación hecha por la red social, que opera bajo el nombre App Developer Investigation, arrancó en marzo de 2018 tras el escándalo de Cambridge Analytica y bajo la promesa de revisar todas las aplicaciones que habían tenido acceso a grandes cantidades de información de los usuarios previo a que Facebook cambiara sus políticas en 2014.

"Inicialmente, identificamos aplicaciones para investigar en función del número de usuarios que tenían y a la cantidad de datos que tenían acceso", escribió Ime Archibong, vicepresidente de alianzas de producto de Facebook. De acuerdo con el comunicado, cuando la empresa considera que una aplicación podría estar abusando de las políticas se hace una investigación exhaustiva, la cual incluye una revisión de antecedentes del desarrollador y el análisis técnico de la plataforma.

Según Facebook, la investigación no ha terminado y lo presentado es solo un reporte de avances. Al momento, se han revisado millones de aplicaciones y 'decenas de miles' de ellas han sido suspendidas por diversas razones no especificadas.

La red social señala que estas aplicaciones fueron hechas por unos 400 desarrolladores —que no fueron nombrados— que no representaban una amenaza para las personas. De hecho, en algunos casos se solicitó información a los desarrolladores y al no tener respuesta se suspendieron las apps para respetar las normas de seguridad establecidas por Mark Zuckerberg en marzo de 2018.

Archibong escribió que Facebook ha realizado varios ajustes para mejorar la forma en que evalúan y generan políticas para los desarrolladores que hacen aplicaciones dentro de la red social, así como han implementado reglas más estrictas que limitan el acceso a la información de los usuarios.

Este reporte de seguridad aparece justo después de que Zuckerberg se reuniera con el presidente Donald Trump y con otros legisladores del país para hablar sobre temas de privacidad, regulación gubernamental de Internet y el supuesto sesgo político del que Trump ha acusado en ocasiones a la red social.