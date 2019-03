Facebook supo lo que hizo Cambridge Analytica mucho antes de ser reportado: reporte

Daniel Leal-olivas / AFP/Getty Images

Parece que Facebook sabía mucho antes que la prensa que la empresa de análisis de datos, Cambridge Analytica, había estado extrayendo los datos de sus usuarios. La información corresponde a una reciente presentación dentro del caso judicial llevada a cabo por dicho escándalo en el Tribunal Superior de Washington DC.

Ha sido The Guardian quien ha reportado la presentación, que fue presentada ante el fiscal general de Washington DC a pesar de que, según el medio fuente, Facebook intentó mantener el documento en secreto. Facebook argumenta que el documento debe mantenerse bajo secreto ya que contiene información comercial confidencial.

El documento en sí muestra el intercambio de correos electrónicos entre varios empleados de Facebook que analizaban cómo Cambridge Analytica violaba las políticas de Facebook. De acuerdo con el archivo redactado por el fiscal general, el documento también indica que "Facebook sabía de la recopilación ilegal de datos de Cambridge Analytica meses antes de que los medios informaran sobre el tema".

The Guardian señala que el fiscal general de Washington DC demandó a Facebook en diciembre, alegando que la compañía había llevado a cabo una "supervisión laxa y una configuración de privacidad engañosa para sus usuarios", lo que permitió a Cambridge Analytica obtener acceso a la información personal de los usuarios de Facebook sin su permiso.

El documento indica que al menos un empleado de Facebook era conocedor de la posible actividad ilícita por parte de Cambridge Analytica, meses antes del informe de The Guardian en diciembre de 2015 que sacó a la luz las prácticas de la empresa sobre la recopilación de datos.

Facebook mantiene en un comunicado enviado a The Guardian que "no tuvo conocimiento de la extracción de datos de Cambridge Analytica hasta diciembre de 2015.

"En septiembre de 2015, algunos de nuestros empleados escucharon especulaciones sobre Cambridge Analytica y la obteniendo datos, algo que desafortunadamente es común en cualquier servicio de Internet", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado recogido por el medio fuente. "En diciembre de 2015 fue cuando supimos realmente lo que había hecho Cambridge Analytica, y tomamos medidas", añade el portavoz en el comunicado.

Pero no es la primera vez que se acusa a Facebook de conocer las acciones de la consultora política y no hacer nada al respecto. Un reporte de The New York Times publicado en noviembre de 2018 informaba que la cúpula de Facebook, formada por Mark Zuckerberg y la Directora de Operaciones Sheryl Sandberg, ignoró las señales de advertencia del escándalo de Cambridge Analytica.

