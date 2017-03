Facebook

Facebook acaba de sacar la mayor arma en su incesante guerra contra Snapchat.

La red social lanzó el martes, de manera extensa, Facebook Stories, un clon de la popular función de Snapchat, también llamado Stories. La función permite a las personas publicar una serie de videos y fotos que desaparecen después de 24 horas. Si parece que has oído esto antes, es porque así es. Facebook ya ha llevado Stories a muchas de sus otras aplicaciones: Instagram tiene Instagram Stories. WhatsApp tiene algo llamado Estados. La versión de Messenger se llama Messenger Day.

Pero esta es la primera vez que Facebook lleva Stories globalmente a su aplicación principal, que recibe más de 1,700 millones de visitantes móviles cada mes. (Facebook había probado previamente la característica en un puñado de países fuera de EE.UU., incluyendo Irlanda y Chile.)

"Sí, esto es algo que fue iniciado por Snapchat", dijo Connor Hayes, gerente de producto en Facebook, durante una conferencia de prensa en San Francisco el lunes. "Creemos que hicieron un gran trabajo descubriendo que Stories como un formato es la forma en que la gente realmente quiere compartir fotos y videos en las aplicaciones sociales".

Con Facebook Stories, puedes agregar filtros o máscaras -- lo que Snapchat llama "lentes" - a tus fotos o videos. Por ejemplo, puedes dar a alguien una ceja única á la Frida Kahlo, un bigote, gafas de sol o una barba de brillantina. O puedes filtrar un video para que parezca que fue creado en el estilo de un artista famoso, como Picasso.

Para acceder a las nuevas funciones de la cámara, abre la aplicación y desliza hacia la derecha. Una vez que hayas decidido lo que quieres compartir, puedes publicarlo como una historia, publicarlo en tu feed de noticias o enviarlo a grupos o personas con otra función nueva llamada Direct. Esas fotos y videos que envías con Direct desaparecerán también, al igual que en Snapchat. Las funciones están disponibles en iPhones y teléfonos Android.

Las actualizaciones son el mayor cambio en la forma en que la gente puede publicar en Facebook, ya que la red social introdujo el feed de Noticias (News Feed) en 2006 o Timelines en 2011. Hayes dijo que ahora la gente toma muchas más fotos y videos, así que esos apps ayudan a reforzar esa tendencia.

"Creemos que es nuestra responsabilidad actualizar la aplicación de Facebook y actualizarla realmente para que [las imágenes y los videos] sean más parte de su experiencia", dijo.

Pero para cualquiera que utilice Snapchat, esos productos no son nuevos. Facebook tiene una larga historia de intentar copiar a su competidor más joven, que es amado por los adolescentes y los adultos jóvenes. Casi el 70 por ciento de todos los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad en EE.UU. utilizan Snapchat, según ComScore.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, intentó comprar Snapchat por US$3,000 millones en 2012, sólo para que el cofundador de Snapchat, Evan Spiegel, rechazara la oferta. Facebook también construyó dos clones de Snapchat, llamados Poke y Slingshot, que nunca despegaron. Ambos han muerto. Mientras tanto, Snap, compañía matriz de Snapchat, creció hasta convertirse en un formidable oponente de Facebook. A principios de este mes, Snap se lanzó a la bolsa en una oferta pública de acciones estimada en US$3,400 millones.

Pero mientras los primeros intentos de Facebook fracasaron, la compañía ha encontrado cierto éxito al tratar de clonar Stories de Snapchat. Instagram Stories, que hizo su debut en agosto, ahora tiene 150 millones de usuarios al día, y la compañía dijo a principios de este año que los anuncios estarán llegando a la función en un futuro.

Para el lanzamiento de Facebook Stories, la compañía se asoció con dos artistas, Douglas Coupland, basado en Vancouver y Hattie Stewart, de Londres, para crear arte para algunos de los filtros y efectos. Facebook también se asoció con estudios de cine para crear máscaras para películas como Guardians of the Galaxy Vol. 2, Wonder Woman y Despicable Me 3. Ese último filtro convierte tu imagen en un Minion. Pero Facebook se negó a discutir los términos de esas asociaciones, o su estrategia publicitaria en el futuro. Zuckerberg parece convencido de que productos como Stories son el camino a seguir.

"En la mayoría de las aplicaciones sociales de hoy, un cuadrito para texto sigue siendo la forma predeterminada en que compartimos cosas", dijo Zuckerberg en noviembre. "Pronto, creemos, una cámara será la forma principal en que compartimos cosas".

Ahora, está llevando esa apuesta a Tierra Santa para la empresa: la propia Facebook, la red social que creó en su dormitorio escolar hace 13 años.