Facebook ahora te permite silenciar palabras en tu News Feed

Facebook

Si estás en algún grupo de WhatsApp, seguro has descubierto y usado la herramienta para silenciar una conversación y así concentrarte en otra cosas –o simplemente porque no quieres ver más memes (al menos que sean del Mundial 2018). Ahora tienes algo mejor disponible en el app clásico de Facebook.

La gigante de redes sociales anunció este miércoles que estará probando una nueva herramienta llamada Keyword Snooze que le permite a los usuarios silenciar una conversación en su News Feed que incluya alguna palabra clave predeterminada por el usuario. Por ejemplo, si no quieres escuchar más a tus amigos que juegan Fortnite platicar sobre el videojuego en Facebook, puedes escoger silenciar todas las publicaciones con esa palabra por hasta 30 días. No importa si la frase está en un post de una persona, Página o Grupo. Twitter, otra importante red social que como Facebook ha tenido que cambiar sus políticas para evitar el acoso en su plataforma, ha tenido una función similar disponible desde noviembre de 2016.

Ya puedes imaginar los diferentes usos de esta herramienta. Tal vez no quieres ver el nombre de cierto candidato político, de alguna película que no hayas visto, o de un ex amigo que compartes con otras personas.

Además de Keyword Snooze, Facebook tiene otras herramientas que le dan más control a los usuarios como "ver primero", "ocultar", "dejar de seguir" y el más expansivo "silenciar por tiempo temporal".