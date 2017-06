Agrandar Imagen Getty

Facebook quiere conquistar tu atención y que pases más tiempo en la red social. Para eso pretende traer los mejores programas de televisión evitando que lleguen a Amazon Prime Video, Netflix o canales de TV. ¿Cómo logrará competir con estas grandes plataformas? con dinero, con mucho dinero… tanto como US$3 millones por capítulo.

Según The Wall Street Journal, Facebook está buscando en Hollywood buenos programas de televisión a los que podrá pagar un máximo de US$3 millones por episodio, evitando aquellos que tengan una factura superior a ese precio. El objetivo de la red social serían lanzar a finales de verano una plataforma de contenidos, que sin dudas rivalizará directamente con Netflix y las demás de su especie.

Facebook quiere conquistar al público de entre 13 y 34 años, aunque en una primera etapa tiene el interés de centrarse en edades comprendidas entre 17 y 30 años.

La red social quiere tener en su programación series del estilo Pretty Little Liars, Scandal o The Bachelor. Se espera que con su lanzamiento lleguen al menos una docena de títulos, incluyendo el reality show, Last State Standing.

Este nuevo movimiento de Facebook le permitirá competir directamente con Snapchat, que tiene ya y sigue planificando el lanzamiento de un montón de contenidos de grandes nombres de la industria del entretenimiento como Disney, MTV, MGM, A&E y Time Warner.

A diferencia de Snapchat, Facebook no solo tendrá clips cortos de contenidos. La fuente indica que la red social estaría decantándose por diferentes formatos y duraciones, que irían desde 10 minutos hasta 30 minutos.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.