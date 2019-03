El servicio de citas de Facebook llega a México y Argentina

El servicio de Citas de Facebook ahora se podrá usar en México y Argentina.

Facebook dijo este 27 de marzo que ha sumado esos dos países a su servicio de citas, tras lanzarlo en Colombia en septiembre (y, posteriormente en Canadá y Tailandia). CNET en Español probó el servicio en Colombia y esto fue lo que hallamos.

La gigante de las redes sociales también sumará nuevas funciones al servicio pronto, incluyendo una que parece diseñada por cuestiones de seguridad. La función, llamada, en inglés, Live Location Sharing (Compartir en vivo tu ubicación) permite a los usuarios compartir los planes para su cita con sus amigos en Facebook a través de Messenger.

Otra función en camino hará más fácil crear tu perfil para Citas. La función Auto Profile Create añadirá automáticamente fotos e información del perfil de la cuenta de los usuarios de Facebook para crear su perfil en el servicio de citas. La información en el nuevo perfil puede ser editada y borrada antes de publicarlo, y los usuarios aún pueden optar por crear sus perfiles manualmente.

El servicio gratuito, presentado por Facebook en su conferencia para desarrolladores F8 en mayo, es diferente al de competidores como Tinder y Bumble. En lugar de deslizar la pantalla a la izquierda o a la derecha para señalar tu interés en una persona, puedes ver el perfil de otra persona y tocarlo si te interesa. Y sólo ves gente que no sea tu amigo o amiga en Facebook, ni gente que sean amigos de amigos.

Facebook dice que su intención es ayudar a sus usuarios a crear relaciones significativas y no motivar los encuentros pasajeros.

