Facebook tendrá más usuarios muertos que vivos en 2100: estudio

Un nuevo estudio encontró que el número de usuarios de Facebook fallecidos superará a los usuarios vivos antes de finales de siglo.

El estudio de Oxford, titulado ¿Se están apoderando los muertos de Facebook? (Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online) calculó el crecimiento de usuarios de la plataforma de redes sociales y determinó que, a su tasa de crecimiento actual, unos 4,900 millones de usuarios habrán muerto para el año 2100. Incluso si Facebook no continúa creciendo al mismo ritmo, esa cifra será de 1,400 millones en el mismo año.

El estudio se centró en todos los perfiles de Facebook pertenecientes a usuarios fallecidos, no solo en las llamadas cuentas inmortalizadas. La mayoría de estos usuarios fallecidos provendrán de países no occidentales, principalmente de Asia, según el estudio.

El estudio fue publicado el 23 de abril en la revista Big Data & Society. A principios de abril, Facebook informó tener 2,380 millones de usuarios que inician sesión en la plataforma cada mes.

Si bien el enfoque del estudio habla sobre la cantidad de usuarios muertos, los investigadores destacaron la importancia de curar esta gran cantidad de datos de personas reales. "Estos perfiles se están convirtiendo en parte de nuestro registro colectivo como especie, y pueden ser invaluables para las generaciones futuras", concluyeron los investigadores.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el estudio, pero la compañía probablemente mencionará su crecimiento durante la conferencia de desarrolladores del F8 2019 que se lleva a cabo esta semana.