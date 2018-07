Fallo de Facebook inhabilita el bloqueo de personas en 800,000 cuentas

Facebook

Un fallo pone de nuevo a Facebook en la mira por su gestión de los datos de sus usuarios.

La gigantesca red social anunció este lunes que las cuentas de unas 800,000 personas habían, por un período de casi una semana, dejado de bloquear a las personas que estos usuarios habían negado acceso a sus perfiles. En un blog, Facebook dice que fue un bug, es decir, un fallo en el código de la programación del software que estuvo activo desde el 29 de mayo hasta el 5 de junio de 2018, que resultó en el desbloqueo de las personas.

"Sabemos que la capacidad de bloquear a alguien es importante, y nos gustaría pedir disculpas y explicar lo que sucedió", dijo Erin Egan, directora de privacidad de Facebook.

Egan sostiene que la persona accidentalmente desbloqueada no pudo ver los textos, las fotos u otro contenido compartido por el usuario con sus amigos más cercanos. Sin embargo, si la configuración del usuario no limitaba quién podría ver sus publicaciones, es posible que la persona bloqueada tuvo acceso a esa información. Egan aclaró que el bug impactó las publicaciones que podían ver los "amigos de amigos". Esto significa que, por ejemplo, un ex marido abusivo que es amigo por Facebook, supongamos de otro amigo o familiar, pudo haber visto posts de una usuaria que aparecieron en los perfiles de aquellas otras personas.

Egan agregó que la persona desbloqueada también tuvo acceso al usuario por Messenger y pudo haber intentado contactarlo por esa plataforma. Pero, dijo, que en el 83 por ciento de los casos el bug sólo causó que una persona fuese desbloqueada y que el estatus de "amigo" de la persona con quienes el usuario dejó de estar siguiendo no fue reincorporada.

Facebook sostiene que el problema ha sido arreglado y que comenzará a notificar a las personas afectas a partir de hoy para que se aseguren de que las personas que han bloqueado en realidad lo estén.

Recientemente Facebook reconoció, en documentos entregados al Congreso, haberle proveído a 61 fabricantes de hardware y software acceso especial a la información y datos de los usuarios. Los políticos pidieron estos documentos como parte de su investigación relacionado al escándalo con la consultora digital Cambridge Analytica, que consiguió la información personal de hasta 87 millones de usuarios de Facebook.