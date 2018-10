Facebook se disculpa por mostrar anuncios de productos para bebé a una mujer que perdió a su hija

Getty Images

Facebook se disculpó después de que una mujer británica que perdió a su hijo continuó viendo anuncios de productos para bebés después de cambiar su preferencia de publicidad en la red social.

Anna England-Kerr descubrió que su feed "estaba lleno de anuncios de cosas para bebés" a pesar de usar el sitio de redes sociales para compartir la noticia de que su hija había nacido muerta y de cambiar su configuración para evitar dicha publicidad, escribió en una carta abierta al empresa.

"Los bloqueadores de anuncios no fueron efectivos y no importó cuántas veces di comentarios acerca de que los anuncios de bebés" no eran relevantes para mí "o hice clic en CUALQUIER anuncio para CUALQUIER COSA más, independientemente de si estaba interesada o no, eso hizo poco para cambiar lo que sí fue anunciado", escribió la mujer.

England-Kerr dijo en una entrevista que "la responsabilidad realmente debería estar en Facebook para solucionar esto" y que los padres afligidos no deberían tener que optar por los sitios de redes sociales para evitarlo, reportó Bloomberg.

Facebook se disculpó con England-Kerr y dijo que un error y un problema con los modelos de aprendizaje automático en su función de ocultar temas de anuncios la llevaron a seguir viendo los anuncios.

"Hablamos con Anna y expresamos nuestra profunda simpatía por su pérdida y el dolor adicional que esto le ha causado", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado enviado por correo electrónico.

"El error se ha solucionado, pero seguimos mejorando nuestros modelos de aprendizaje automático que detectan y evitan estos anuncios."

Justin Tallis / AFP/Getty Images

England-Kerr dijo en una entrada de blog el miércoles que Nicola Mendelsohn, vicepresidenta de Facebook para Europa, Oriente Medio y África, la llamó para disculparse por el problema del anuncio y dijo que se le informaría cuando se solucionara.

Dijo que las compañías que utilizan la información personal de las personas para anunciar en línea deben considerar el impacto que eso puede tener.

"Es importante asegurarse de que al crear modelos publicitarios, los diseñadores piensen en formas efectivas para que las personas digan que no quieren ver ciertos temas", dijo a CNET en un comunicado enviado por correo electrónico.

"No se trata de no vendernos publicidad, pero tienen la obligación de hacerlo de manera responsable. Me alegro de que Facebook tenga la función" ocultar temas de anuncios ", pero ahora necesitamos que funcione".

El uso de la información personal por parte de Facebook se ha sometido a un escrutinio desde que se reveló que Cambridge Analytica, una consultora digital vinculada a la campaña presidencial de Trump, accedió indebidamente a datos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook.

También ha estado investigando una brecha de seguridad masiva, revelada el mes pasado y tentativamente atribuida a los spammers, que cree que comprometió la información personal de 29 millones de usuarios.