Facebook pierde a uno de sus ejecutivos más importantes

James Martin

El éxodo de ejecutivos de Facebook continúa y este día se cobró a dos ejecutivos más.

Chris Cox, jefe de producto y uno de los primeros empleados de la empresa, ha decidido abandonar la gigante de las redes sociales. Cox se unió a la compañía en 2005 y fue de los primeros 15 ingenieros de software en la empresa.

Además de Cox, también se irá de Facebook Chris Daniels, quien recientemente había estado liderando a WhatsApp.

Esta noticia la compartió Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo y cofundador de Facebook, en un comunicado oficial.

Zuckerberg aprovechó también para entrar en más detalles sobre el cambio en el suite ejecutivo.

Will Cathcart, quien había estado liderando los cambios y mejoras al app insignia y anteriormente la estrategia de seguridad, ha sido ascendido a jefe de WhatsApp, donde ayudará a llevar el "cifrado de extremo a extremo a todas las personas del mundo a través de nuestros servicios", dijo Zuckerberg.

Fidji Simo, una mujer, será la nueva líder del app de Facebook.

Con la partida de Cox -- quien también lideraba la estrategia de la familia de apps -- la responsabilidad de la integración de los apps cae ahora sobre el español Javier Olivan.

Reemplazar a Cox parece que no será muy fácil y en eso Zuckerberg fue claro: "No planeo nombrar inmediatamente a alguien para ocupar el papel de Chris en el corto plazo". En vez, los líderes de los diferentes equipos "Facebook (Fidji Simo), Instagram (Adam Mosseri), Messenger (Stan Chudnovsky), y WhatsApp (Will Cathcart) se reportarán directamente a mí".

En el último año Facebook ha perdido a muchos ejecutivos clave. Los fundadores de WhatsApp, Jan Koum y Brian Acton, se fueron tras disputas aparentemente irreconciliables con Zuckerberg y Sheryl Sandberg, directora de operaciones, y hasta dejaron US$1,300 millones sobre la mesa. Los fundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, también decidieron irse y un reportaje insinuó que fue debido a tensiones entre Systrom y Zuckerberg.

Hoy, Zuckerberg rápidamente descartó que Cox -- con quien ha trabajado por más de una década -- se fue enemistado. En vez dijo que Cox ya le había comentado hace tiempo su deseo de trabajar en algo diferente, pero decidió quedarse para ayudar a la compañía a navegar los escándalos sobre las noticias falsas que comenzaron a surgir en 2016 después de la elección de Donald Trump.

Pero la partida de Cox no impidió que el ejecutivo le tirara puyas a los que sí le critican.

"Este es un cambio importante a medida que comenzamos el próximo capítulo de nuestro trabajo en la construcción, para el futuro, de una red social enfocada en la privacidad. Estoy profundamente agradecido por todo lo que Chris Cox y Chris Daniels han hecho aquí, y estoy ansioso por trabajar con Will y Fidji, así como con todos los que criticaron nuestro intento de lograr esta visión", concluyó Zuckerberg.