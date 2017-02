Facebook te ayudará a encontrar comida y albergue en emergencias

Agrandar Imagen Facebook

Facebook está haciendo de Safety Check algo más que una herramienta para avisarle a tus contactos que te encuentras a salvo.

La gigante de redes sociales agregó el miércoles una función de ayuda comunitaria a la herramienta de respuesta ante emergencias llamada Safety Check, o aviso de seguridad. Ahora, cuando la gente se registra como a salvo en Facebook, son enviados a una página en la que pueden encontrar ayuda u ofrecerla a quienes la necesiten luego de un desastre natural o cualquier otra catástrofe.

Podrás buscar publicaciones por ubicación y categorías, las cuales incluyen comida, agua, albergue, transporte, suministros para bebé y equipo. La compañía ofreció un adelanto de la expansión de su ayuda comunitaria durante su foro sobre bien social en noviembre.

La función Safety Check ha sido un recurso vital, aunque limitado, durante acontecimientos como huracanes y ataques terroristas, ayudando a la gente a saber si sus seres queridos en el área afectada se encuentran bien.

Facebook había sido criticado por las decisiones sobre cuándo activa esta función, de manera que el año pasado dijo que no activaría más la función Safety Check por sí solo. En su lugar, se apoyaría en la actividad de los usuarios para lanzar alertas automáticamente, rastreando palabras clave que indiquen riesgos como "terremoto", "tiroteo" o "explosión" en áreas concentradas.

Safety Check ha sido activada por usuarios de Facebook en todo el mundo más de 335 veces.

En el foro de noviembre, Facebook dijo que se había sentido inspirado para crear la función Community Help (ayuda comunitaria) luego de ver cómo los usuarios se unían para ayudarse mutuamente en momentos de emergencia. Pero también vio problemas con conexiones desaprovechadas, citando como ejemplo la respuesta al incendio forestal de Fort McMurray en Alberta, Canadá, en mayo de 2016.

Debido a que no había herramientas como Community Help en ese momento, la gente afectada por el fuego creó sus propios grupos de apoyo con publicaciones ofreciendo refugio. En una publicación en el grupo "Help Together, Fort McMurray Fire", un hombre ofreció cuatro habitaciones en su hogar a cualquier persona que hubiera sido desplazada, mientras que una madre de familia estaba buscando albergue... y ambos nunca pudieron entrar en contacto, dijo la diseñadora de producto de Safety Check, Preethi Chetan.

Parte del problema fue que esos grupos improvisados estaban desorganizados, con muchas páginas diferentes a las cuales unirse. Además, dependiendo de la configuración de seguridad del usuario, la gente tal vez ni siquiera podría haber contactado a la gente que estaba pidiendo ayuda.

Todas las publicaciones en las páginas de Community Help vendrán con un botón de mensaje para dejar a la gente comunicarse entre sí por chat privado, para asegurarse de que reciban la ayuda que necesitan.

"Se vuelve realmente sencillo entrar en contacto con gente en tu comunidad que tal vez no sea amiga tuya", dijo Chetan.

Community Help se pondrá en operación primero en EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India y Arabia Saudita antes de estar disponible al resto de los 1,800 millones de usuarios de Facebook.