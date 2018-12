Facebook pronto podrá descubrir a dónde vas a ir

Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Un trío de solicitudes de patentes registradas, insinúa los esfuerzos de Facebook para descubrir tus próximos movimientos, cuándo estarás desconectado y la mejor manera de enfocar la publicidad segmentada para ti.

Las patentes propuestas, informadas anteriormente por Buzzfeed News, no significan que la implementación de estos sistemas sea definitiva, pero sí dan una idea de cómo la red social podría aprovechar los datos de ubicación que tiene sobre ti.

"Offline Trajectories", presentada en mayo de 2017, describe la tecnología capaz de predecir a dónde irás en función de tus ubicaciones registradas anteriormente y las de otras personas, por lo que Facebook sabría, por ejemplo, si vas a una tienda específica después salir del trabajo.

Si esa tienda tiene una cobertura de Internet deficiente, sabrá que el contenido de Facebook debería estar "precargado" para que tengas accesos mientras estás allí.

La segunda patente, llamada "Location Prediction Using Wireless Signals on Online Social Networks", se presentó en noviembre de 2017. Este sistema mide la potencia de las señales de Wi-Fi, Bluetooth, celulares y de comunicación de campo cercano (NFC) para determinar tu ubicación.

Su objetivo es hacerlo con más precisión que el GPS, averiguar dónde te encuentras (como en un bar o en un gimnasio), cuándo visitas dichos lugares, cuáles son los horarios de apertura y cuándo ese lugar es el más popular. Con esto se determinaría qué lugares es más probable que visites después.

La tercera solicitud de patente destacada por Buzzfeed, "Predicting Locations and Movements of Users Based on Historical Locations for Users of an Online System", se presentó en diciembre de 2015 y se centra en la publicidad dirigida basada en tendencias de movimientos. Ordena las ubicaciones según los patrones de movimiento típicos para avisarte de las promociones disponibles si visitas ubicaciones relacionadas entre sí.

"A menudo buscamos patentes para la tecnología que nunca implementamos, y las solicitudes de patentes, como ésta, no deben tomarse como una indicación de planes futuros", dijo el portavoz de Facebook Anthony Harrison en un comunicado enviado por correo electrónico.