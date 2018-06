Facebook responde al Congreso las más de 2,000 preguntas hechas a Zuckerberg

James Martin/CNET

Dos meses después de la vista de Mark Zuckerberg, fundador y presidente ejecutivo de Facebook, en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos para hacer frente a las investigaciones relacionadas con Cambridge Analytica, las respuestas a todas las preguntas realizadas por los congresistas han llegado.

En un memo de 229 páginas el equipo de Zuckerberg -- el documento no viene firmado por el ejecutivo de forma personal -- responde a las interrogantes de los congresistas, después de que en la vista del 10 de abril la mayor frase que escucháramos fuese "mi equipo volverá con respuestas".

Las preguntas realizadas a Facebook abarcan un rango muy amplio, aunque entre las más importantes se encuentran el seguimiento que hace la red social de los usuarios y a responsabilidad de la empresa sobre las violaciones de datos.

Facebook, listo para una regulación

Dentro de las 229 páginas en la que los legisladores hacen diferentes preguntas a la red social, una de las que más se repite en la relacionada con la GDPR o Reglamento General de Protección de Datos de Europa, que la red social quiere aplicar en espíritu en el resto del mundo.

Sobre este asunto, Facebook respondió que trabajaba para incorporar muchas de esas normativas en Estados Unidos, aunque la empresa aseguró que en el país a diferencia de Europa, es más difícil reportar las infracciones o violaciones de datos en 72 horas, como demanda la nueva ley del viejo continente porque no hay un único organismo en el que centralizarlas.

"Esta complejidad hace que sea más difícil responder de manera adecuada y rápida para proteger a las personas en caso de una violación de datos", escribió Facebook. "Creemos que este es un tema importante y un área que está lista para una regulación reflexiva".

Facebook sugiere en su carta que debido a que la normativa varía en los 50 estados, actualmente sería imposible poder realizar el anuncio de una brecha en la seguridad en 72 horas.

La red social ha sido consultada sobre este aspecto, debido en parte al uso ilícito de datos de votantes de Estados Unidos que hizo Cambridge Analytica, una consultora que tenía vínculos con la campaña de Donald Trump, y que llegó a tener a su disposición datos de 87 millones de usuarios de Facebook.

Cuando se trata de Inteligencia Artificial, Facebook no es tan proclive a la regulación. Cuando se le preguntó sobre ello, la empresa, dijo que estaba trabajando en la filosofía que comandará sus esfuerzos de IA y que sus sistemas serían más transparentes, eludiendo el asunto transversal: ¿cuál sería la regulación correcta para IA?

Recopilación de datos

Otro de los puntos más importantes dentro de la vista de Zuckerberg fue la recopilación de datos fuera de la red social. En particular, los congresistas querían saber cómo recopilaba datos de los "no usuarios". La red social dijo que recibe información mediante el botón Me Gusta o el de Comentarios insertado en sitios Web de terceros, aunque no puede identificarlos o crear un perfil de ellos.

"No creamos perfiles para usuarios que no son de Facebook, ni utilizamos registros de navegador y de aplicaciones para usuarios que no pertenecen a Facebook para mostrar anuncios dirigidos de nuestros anunciantes o de otra manera intentamos personalizar el contenido que ven", dijo la compañía en su informe. "Sin embargo, podemos aprovechar la oportunidad para mostrar un anuncio general que no está relacionado con los atributos de la persona o un anuncio que alienta a los no usuarios a registrarse en Facebook".

Para las personas que sí tienen cuentas de Facebook, la recopilación de información de sus campos Me gusta, Compartir y comentar en sitios Web de terceros permite a la empresa recopilar una gran cantidad de información sobre los hábitos de navegación Web de los usuarios. Primero, aprende sobre los sitios Web de terceros que un usuario ha visitado. Luego, como Facebook aclaró en su respuesta el lunes, cada sitio Web es libre de proporcionar a la empresa información adicional sobre su actividad en el sitio Web, como por ejemplo si completó una compra.

Facebook puede obtener información de proveedores externos para poder mostrarte anuncios. Por ejemplo, la empresa dijo que en la semana que finalizó el 16 de abril el botón Me Gusta apareció en 8.4 millones de sitios Web, el de Compartir en 931,000 sitios y recibió información de 2,200 millones de pixeles de Facebook -- una tecnología de seguimiento de acciones -- instalados en páginas Web.

La próxima cita de Facebook para revelar más datos será en las próximas semanas, cuando deba contestas las preguntas hechas por la Unión Europea.