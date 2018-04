AFP/Getty Images

Europa estrena un nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD por sus siglas en español, aunque conocido como GDPR, por sus iniciales en inglés) y las empresas ya han comenzado a cumplir con los nuevos requisitos de la normativa. Entre estas empresas está Facebook, que ha dicho que prestará más atención a cómo consigue los datos de los ciudadanos en este continente.

El RGPD, que entró en vigor hace dos años y cuyo plazo máximo para ponerse en marcha es este 25 de mayo, hará que todas las empresas que ofrecen servicios digitales pregunten en términos claros y no con información de términos y condiciones confusa qué datos obtienen de los ciudadanos europeos, quiénes tienen acceso a ellos y cómo los manejan, para que en consecuencia puedan decidir si cederlos o no.

Por ejemplo, si Facebook quiere usar cookies para ofrecer una mejor publicidad o usar los datos faciales de los usuarios para su servicio de reconocimiento facial, tendrá que consultarlo obligatoriamente.

La RGPD hace la 'letra pequeña' más grande

Uno de los objetivos de la RGPD es obligar a que las empresas escriban de forma clara y fácil los datos que obtendrán de los usuarios, pero adicionalmente que no marquen de forma automática las casillas de verificación. Eso obligará a los usuarios a verificar en cada caso las opciones que considere oportunas e incluso dará la posibilidad de eliminar otras a las que no quiera dar acceso en caso de que esto sea posible.

Uno de los puntos más importantes del nuevo Reglamento General de Protección de Datos europeo, que se aplicará en los países miembros de la Unión Europea (y también en Reino Unido, que aún es un país socio) es que las empresas estarán obligadas a comunicar a los usuarios si sus datos se han puesto en riesgo. Es decir, si a partir del 25 de mayo ocurre un escándalo como el de Cambridge Analytica en Europa, Facebook estaría obligado a informar a todos los usuarios afectados durante las primeras 72 horas del incidente, y también a las agencias de seguridad de los países en los que hubiera ocurrido.

Algo interesante en comparación con lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, es que el reconocimiento facial automático sigue estando prohibido, por lo cual Facebook o Google deberán preguntarte siempre si deseas activarlo. Esto evitará dolores de cabeza a la red social de Mark Zuckerberg, como el de la demanda por no consultar a usuarios de Estados Unidos si querían ese servicio.

Facebook te dejará eliminar el rastreo de publicidad

Veamos con un ejemplo cómo funciona exactamente la nueva legislación europea. Facebook ya ha comenzado a enviar a todos los usuarios la "renovación" de sus términos y condiciones de uso, algo que tendrán que hacer obligatoriamente para poder continuar utilizando la red social quienes tienen sus cuentas basadas en este continente.

Así, la red social en Europa tiene la obligación de explicar cómo funciona su publicidad, cómo le ofrece los datos a los anunciantes e incluso, por último y antes de aceptar los términos, debe preguntar si se desea que continúe haciendo uso de tus cookies -- aunque no las menciona como tal. Si se decide "Administrar configuración de datos", los usuarios de este continente podrán decirle a Facebook que no utilice su información en línea, aunque la red social advierte: "seguiremos mostrando anuncios, pero no te parecerán tan relevantes".

Algo novedoso en Europa es la solicitud de permiso para el reconocimiento facial. Hasta ahora algunos países simplemente no lo permitían, pero con el nuevo reglamento, es el usuario quien debe decidir si permite que Facebook, por ejemplo, utilice Inteligencia Artificial para identificar tu cara en la red social, y sugerir a amigos que te etiqueten. La empresa también intenta convencer a los usuarios de que activen esta opción diciendo que evitará que se creen perfiles falsos usando tus fotos. Esta opción viene por defecto desactivada.

Por último, en este proceso de re-aprobación de los términos y condiciones que deben hacer los usuarios de Facebook de acuerdo con a nueva normativa, la empresa te pedirá que aceptes su política de privacidad. En este apartado, la compañía está obligada a explicar qué empresas gestionan tus datos y si existen otras empresas que tengan acceso a ellos. En este caso, informa claramente que WhatsApp e Instagram están integrados en la misma tecnología de todos sus productos.

¿Y si un usuario no quiere que sus datos sean compartidos entre esos apps? Facebook está obligada a darles la oportunidad de abandonar la red social y de llevarse un archivo con todos sus datos subidos a la plataforma hasta el momento. Aquí te enseñamos a descargar todo tu historial de la red social.