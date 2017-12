Facebook añade Microsoft Windows a su experiencia de realidad virtual

Ser transportado a un mundo virtual es algo fantástico -- hasta que te das cuenta de todo lo que dejaste atrás. No hay email, no hay mensajes instantáneos, no hay televisión, no hay música en streaming, ni tuits ni spans.

El miedo a perderse todo eso podría ser una barrera para que más gente entre a los mundos virtuales.

Pero con una nueva actualización beta disponible a partir de hoy, Facebook te dejará romper con ese mundo inmersivo de tus Oculus Rift para que puedas hacer más cosas en la realidad virtual. La actualización te permitirá usar Windows 10 como si estuvieras en tu computadora, disperso en distintos monitores virtuales dentro de la realidad virtual.

Eso quiere decir que podrás hacer muchas cosas a la vez, mientras juegas videojuegos en la realidad virtual.

Podrás ver Netlix mientras peleas contra monstruos o usar Facebook Messenger mientras exploras los mundos virtuales de Facebook. Podrás usar Google Maps mientras ves imágenes en 360 grados en realidad virtual en Google Earth, y muchas más cosas.

Facebook le llama a esta función Oculus Dash y cuando la probé la semana pasada en la sede de Facebook en Menlo Park, California, me sorprendió ver los naturales que se sienten los monitores virtuales, y la buena respuesta que tienen. Facebook también anunció la función Oculus Home, que permite llenar de todo tipo de artículos un espacio virtual fijo -- siempre con la misma forma y tamaño.

Oculus ofrece cientos de pequeños objetos para llenar tu propio espacio virtual, incluyendo algunos interactivos como juegos retro que puedes usar en una consola virtual, o trofeos de realidad virtual que puedes colgar en tu pared virtual. Tu creatividad puede ir tan lejos como todas las combinaciones posibles que puedas imaginar con los objetos que Oculus ha creado para ti, en una habitación que es del mismo formato y tamaño para todos.

Otros pueden ver lo que has hecho, pero no puedes compartir con ellos una película o, incluso, a leer tus notificaciones de Facebook. Por lo menos aún no.

Facebook dice que Oculus Home es solo el comienzo y que está trabajando en otras herramientas para permitir que los usuarios hagan su propio contenido, añadiendo interacciones sociales e invitando a los desarrolladores de juegos a crear sus propios objetos. La empresa ha creado un foro para que le sugieras qué objetos crear primero y hagas tus sugerencias.

Pero, con las ventanas de Windows virtuales, no necesitas esperar a que otros hagan cosas porque ejecuta todo lo que tienes en tu PC que funciona con Windows y un buscador Web.

Nota del editor: La esposa del autor trabaja en Facebook, dueña de Oculus, como productora de video.

Con la colaboración de Gabriel Sama.