Facebook: La realidad aumentada será el próximo gran cambio tecnológico

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

SAN JOSÉ, California -- Durante su conferencia para desarrolladores F8 2017, Facebook dejó algo muy en claro: que el próximo gran escalón tecnológico se encuentra en la realidad aumentada, esa tecnología que sobrepone objetos virtuales en nuestra visión en un intento por reforzar el mundo que nos rodea en lugar de simplemente reemplazarlo.

Para sustentar esta aseveración, la gigante de redes sociales no sólo comparó esta tecnología con los inicios de la computación orientada hacia el humano que estableció el ingeniero Joseph Licklider, sino también con la gran revolución que marcaron los teléfonos inteligentes, como el iPhone en 2007.

Para Facebook, así como hoy todos nosotros (o casi todos) vamos por la vida cargando un teléfono inteligente, en un futuro portaremos unas gafas de realidad aumentada.

Desafortunadamente, Facebook no entró en demasiados detalles concretos sobre cómo hará para sacar el mejor provecho a esta tecnología. Con propuestas un tanto nebulosas y hasta repetitivas, Facebook subrayó que esta tecnología podría integrarse en gafas regulares en 5, 10 ó incluso más años -- un lapso bastante flexible, por no decir menos.

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

Pero Facebook es apenas una de muchas otras grandes tecnológicas que se han referido a la realidad aumentada como la próxima frontera tecnológica. Ejemplos hay muchos.

Google Tango (con el celular Phab 2 Pro) generó gran interés por ser el primer teléfono con tecnología de realidad aumentada, pero la cosa murió pronto, pues el celular no logró cubrir con las expectativas (según nuestro análisis) y el interés se perdió rápidamente.

Más adelante, tanto el iPhone 7 Plus como el Samsung Galaxy S8 (incluyendo el Galaxy S8 Plus) y hasta el viejo Sony Xperia Z3 integraron tecnología para dejarnos hacer fotos con efecto borroso (bokeh) usando dos cámaras -- o un software especial usando diferentes algoritmos. Algunos de éstos nos dejan integrar diferentes efectos 3D o stickers a nuestras fotos o videos. Y no olvidemos a Snapchat, que ha integrado stickers por mucho tiempo que se pueden acomodar a tu rostro y objetos.

1:30 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Facebook ya ha implementado un poco de realidad aumentada en los celulares a través de las funciones de las cámaras de sus apps de Facebook, Instagram y Messenger. Allí puedes integrar diferentes filtros y stickers que detectan y se acoplan a tu rostro y otros objetos a través de algoritmos e inteligencia artificial. Pero la red social quiere dar un paso más allá y, a través de gafas de realidad aumentada, ofrecer reconocimiento del estado de salud de una persona, su nombre, y hasta comentarios basados en las ubicaciones de los usuarios como recomendaciones de restaurantes.

Facebook le dio más relevancia a la realidad aumentada que a la virtual (aunque lanzó Facebook Spaces), que la empresa ve como un componente importante del siguiente gran paso tecnológico pero que inevitablemente tiene que ir de la mano de la realidad aumentada para resultar en la realidad mixta.

Pero, ¿será esto suficiente para hacer de la realidad aumentada algo tan imprescindible como los teléfonos inteligentes? o ¿correrá la misma suerte de los relojes inteligentes, cuyo interés decayó con el tiempo?

Pese al entusiasmo inicial alrededor de los smartwatches, la firma de análisis de mercado IDC estima que el mercado de relojes inteligentes cayó más del 50 por ciento en el tercer trimestre de 2016. Esto es una caída devastadora frente al mismo período del año anterior y que contrasta con las enormes expectativas que se tenían de este segmento.

De la misma manera, recordemos que hace un poco más de un año la realidad virtual se puso de moda y se apuntaba a capitalizar lo que no lograron los relojes inteligentes. Sin embargo, el interés en esta tecnología también ha languidecido, según un reporte de Digitimes. Es posible que debido a esto Facebook no le haya dado la misma relevancia que antes a la realidad virtual.

En estos momentos la realidad aumentada enfrenta varios obstáculos. Entre los más importantes, el hecho de que no existe aún un software que sea lo suficientemente preciso y avanzado, ni el hardware que permita darle potencia y energía a unas gafas de realidad aumentada compactas que podamos usar todo el tiempo. El concepto de Facebook de unas gafas de realidad aumentada que presentó en F8 de 2017 es, prácticamente, el mismo que vimos en F8 2016.

Lo único que sí quedó muy claro es que queda mucho camino por recorrer, y que Facebook -- como a muchas otras empresas -- le cae el peso de probar en concreto si el siguiente gran escalón tecnológico que la industria espera con ansias es, en efecto, la realidad aumentada.