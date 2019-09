Instagram fue el inicio: Ahora Facebook quiere ocultar los Me gusta

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Facebook quiere seguir los pasos de su filial Instagram y quitar relevancia al contador de 'Me gusta' (Likes) en la red social.

Jane Manchum Wong, usuaria en Twitter experta en desmenuzar servicios por Internet y encontrar funciones escondidas, dijo el lunes 2 de septiembre que la red social ya prepara la función para esconder dicho contador. Facebook confirmó a TechCrunch que lo está probando.

Facebook, matriz de Instagram, comenzó en la red social de fotografía la idea de ocultar los 'Me gusta' para evitar que las personas quieran y se concentren únicamente en aumentar el número de 'Me gusta' en sus publicaciones. A partir de este cambio, los usuarios en Instagram solo pueden ver las reacciones de las personas; el cambio no está activo para todos los usuarios, pero se está activando gradualmente.

En el caso de Facebook, los usuarios solo verán un emoji donde antes aparecía el contador y verán el nombre de una persona en común que haya reaccionado a la publicación. Los comentarios seguirán teniendo el contador así como el número de ocasiones en que se compartió.

Las redes sociales se han convertido en un punto en donde los usuarios solo se concentran en conseguir el mayor número de Me gusta como método para medir su alcance. Instagram, una red social en donde todo se basa alrededor de los Me gusta, comenzó esta prueba y ahora parece ser que su matriz lo comenzará a hacer.