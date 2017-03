Agrandar Imagen Facebook

Facebook ha comenzado a probar los populares emojis de las reacciones dentro del app de Messenger, al que ha sumado el botón de No Me Gusta, una de las principales demandas dentro de la red social, según pudo conocer Techcrunch.

Según la fuente, la empresa ha iniciado la prueba en un pequeño grupo de usuarios, que cuando pasan el cursos por encima de una conversación en Messenger pueden ver las Reacciones de siempre, a las que se suma el botón de No Me Gusta.

Esta nueva función llega casi un año después de que Reacciones se hiciera global, y lo que más llama la atención es la posibilidad de utilizar el botón de No Me Gusta, que según le dijo la compañía a la fuente, es más bien visto como la expresión de "No", más que otra cosa.

Según Facebook, a menudo las personas utilizan Messenger para planificar y coordinar, por lo cual está experimentando si las reacciones pueden ser útiles para cuestiones logísticas y votaciones rápidas, por eso la opción de Sí/No, aunque la gente lo vea como No Me Gusta.

Según Techcrunch, las Reacciones son más utilizadas en México, Chile y Suriname, aunque ya se han convertido en un estándar en la red social, dejando atrás al Me Gusta tradicional.

Otros reportes recientes aseguran que Facebook está trabajando en Explore, una sección para destacar contenidos en iOS y Android de sitios que no seguimos.