Facebook prohibirá contenido de nacionalistas y racistas de la raza blanca

Facebook

Facebook, en un intento por no infringir la expresión política de sus usuarios, permitió que miembros de grupos nacionalistas y separatistas de la raza blanca se apoyaran, elogiaran y hasta tuviesen una representación importante en su plataforma. Pero eso cambiará muy pronto.

La red social anunció el miércoles en una entrada de blog que comenzará a eliminar todo tipo de contenidos asociados con grupos nacionalistas y separatistas de la raza blanca porque "está claro que estos conceptos están profundamente vinculados a los grupos de odio organizados y no tienen lugar en nuestros servicios". La medida aplica tanto a Facebook como a Instagram.

Según la red social, la razón por el cual no prohibió anteriormente las publicaciones asociadas con estos grupos fue porque relacionaba esa política con otros grupos separatistas –como los vascos– y con el patriotismo que sienten muchos ciudadanos por sus naciones.

Sin embargo, después de aprender más sobre el vínculo de estos grupos nacionalistas y separatistas de la raza blanca con organizaciones que instigan el odio a diferentes razas, etnias y religiones, la empresa decidió que pondría fin a sus actividades en Facebook.

La empresa dijo que seguirá mejorando su inteligencia artificial para reconocer –y quitar– menciones de odio de la red social con una mayor rapidez. Además, dice Facebook, cuando una persona haga una búsqueda usando palabras asociadas con estos grupos de odio, el algoritmo de Facebook los dirigirá a una organización, Life After Hate, que ayuda a rehabilitar a personas extremistas.

Y no, no te preocupes si quieres mostrar tu orgullo azteca, boricua o irlandés: Facebook aclaró que aún permitirá demostraciones de orgullo étnico, pero ya no "tolerará los elogios ni el apoyo al nacionalismo blanco y al separatismo".

