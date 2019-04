Facebook prohíbe los cuestionarios de personalidad

Getty Images

Parece que Facebook comienza a tomar medidas serias luego de todos los escándalos que han ido sumando a lo largo del último año.

El mayor escándalo relacionado con la compañía y su mala praxis en la gestión de los datos de sus usuarios fue el de la empresa de análisis, Cambridge Analytica, que recopiló los datos personales de millones de usuarios a través de cuestionarios de personalidad, que posteriormente fueron utilizados con fines de manipulación electoral.

Facebook no quiere que esto se repita, por lo que ha anunciado en una entrada en su blog para desarrolladores que ha prohibido todas las aplicaciones que incluyan cuestionarios de personalidad. La entrada está escrita por Eddie O'Neil, jefe de gestión de productos de la compañía.

O'Neil afirma que, a partir de ahora, todas las aplicaciones serán sometidas a un análisis mucho más exhaustivo y que de ninguna manera las apps de terceros compatibles con Facebook "podrán pedir datos que no enriquezcan la experiencia de usuario".

El acceso a los permisos caducados será revocado y se asegura que en el futuro Facebook revisará –y eliminará– periódicamente todos los permisos dados por los usuarios a la aplicación y que no se hayan utilizado. Facebook dice que ya está bloqueando varias interfaces de programación de aplicaciones antiguas que acceden a los datos de usuario, y que con esta medida los desarrolladores no podrán acceder a los datos si el usuario no ha accedido a sus aplicación desde hace más de 90 días.

