NurPhoto

Esta semana previa a las ofertas de Black Friday simplemente nos ha dejado estupefactos. Hemos tenido que decir adiós a un grande las historietas, a Stan Lee, quien fuera co-creador de muchos de los superhéroes de Marvel Comics, y quien murió a la edad de 95 años.

Reproduciendo: Mira esto: Nuestro adiós a Stan Lee y... ¿confías aún en Facebook?

Stan Lee no sólo deja un gran legado, sino que tuvo la oportunidad de ver una de sus últimas creaciones en el cine, Avengers: Infinity War. En febrero del año pasado Lee tuvo la oportunidad de reunirse con gran parte del elenco de superhéroes de Marvel, entre ellos el propio Capitán América y más de 80 actores y trabajadores de sus películas y tomarse una foto que pasará a la historia. La imagen fue difundida en febrero de este año, y quedará para la historia como una de las últimas oportunidades en las que el genio de las historietas estuvo con quienes hicieron realidad muchos de sus personajes.

Y sí, esta semana también tenemos que hablar de Facebook, cuyos problemas con la privacidad ya se han convertido en un melodrama que no parece tener fin. Un reporte de The New York Times dejó al descubierto que el presidente ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, y la directora general de operaciones, Sheryl Sandberg, "tropezaron" mientras lidiaban con un número creciente de escándalos.

El informe asegura que los ejecutivos se enfocaron en el crecimiento, e ignoraron las advertencias sobre los peligros de la privacidad de los usuarios. Este reporte llega después del fiasco de Cambridge Analytica, y de conocer que los usuarios estuvieron expuestos a otras brechas de seguridad.

En relación con este tema en CNET en Español te preguntamos: ¿Aún utilizas Facebook? ¿Cuál es tu mayor preocupación sobre la red social?

Y para finalizar nuestra entrega de lo más importante, queremos contarte que Juan Garzón, editor de CNET en Español, obtuvo una exclusiva de OnePlus. La empresa nos dijo que el año que viene podemos esperar tres teléfonos y uno de ellos tendrá una característica diferenciadora. ¿Qué esconde OnePlus? Lee aquí.

