James Martin/CNET

Facebook presentó en octubre sus pantallas Portal y Portal Plus, dos nuevos dispositivos de videollamadas para el hogar con los que busca competir directamente con la Amazon Echo Show. Sin embargo, los escándalos que rodean a la red social sobre su manera de gestionar los datos de los usuarios han despertado dudas sobre cómo estas nuevas pantallas inteligentes lidiarán con nuestros datos.

La duda sobre si Portal podría –o no– recolectar datos de los usuarios (especialmente a través de la cámara y el micrófono) está latente, y aunque Facebook aseguró a Recode que los usuarios no tenían de qué preocuparse, las cosas todavía no están claras.

Después del lanzamiento de las nuevas pantallas, Facebook dijo a Recode que "no se recopilarían datos a través de Portal, ni siquiera los datos de registro de llamadas o de uso de la aplicación para segmentar anuncios en Facebook". No obstante, unas pocas semanas después, la compañía se retractó en otras declaraciones al mismo medio, diciendo que sí, que sí podría hacer uso de los datos que recojan sus productos Portal.

"Las llamadas de voz de Portal se basan en la infraestructura de Messenger, por lo que cuando se realiza una videollamada en Portal, recopilamos los mismos datos (la duración de las llamadas o la frecuencia de las mismas) que se recopilan en otros dispositivos compatibles con Facebook Messenger", dijo un portavoz de Facebook a Recode en esa segunda entrevista. Agregó que la red social puede utilizar esa información para segmentar los anuncios que se muestran en Facebook o Instagram. "Otros datos de uso general, como el uso de aplicaciones por ejemplo, también pueden incorporarse a la información que utilizamos para publicar anuncios".

Pero el asunto no termina ahí, ya que Rafa Camargo, vicepresidente de producto de Facebook, luego se disculpó con Recode por estas últimas declaraciones contradictorias y poco precisas del portavoz de su empresa.

"Creo que mi compañero intentaba decir que no tenemos la intención de usar estos datos aunque potencialmente, podrían ser utilizados". Camargo también recalcó que Portal no mostrará anuncios de ningún tipo.



Por el momento esta es toda la información facilitada por Recode al respecto y como vemos, está llena de contradicciones, pero esto no ha quitado las ganas a Facebook de lanzar más dispositivos similares. Según un reporte de Cheddar recogido por CNET, la red social más grande del mundo estaría trabajando en un dispositivo equipado con una cámara que funcionaría con el televisor y permitiría realizar videollamadas junto con servicios de entretenimiento. Según este reporte, el dispositivo lleva el nombre en código de "Ripley" y utiliza la misma tecnología que Portal.

CNET en Español ha contactado a Facebook para solicitar comentarios. Actualizaremos este artículo tan pronto tengamos más información.