Facebook lanza Oculus Go, gafas de VR, por US$199

SAN JOSÉ, California -- Facebook lanzó las gafas de realidad virtual independientes Oculus Go este martes, 1 de mayo.

Disponibles ahora por US$199 (para el modelo de 32GB) y US$249 (por el de 64GB) en 23 países por el sitio Web de Oculus, y en EE.UU. en las minoristas Amazon, Best Buy y NewEgg, las Oculus Go son las primeras gafas que no necesitan ni de cables ni de teléfonos de la unidad de VR de Facebook. Estas tampoco requieren de un celular compatible como es el caso de las Samsung Gear VR, gafas también desarrolladas con la tecnología de Oculus. Facebook anunció la disponibilidad de las Oculus Go en ocasión de su conferencia para desarrolladores F8 en esta ciudad.

Las Oculus Go cuentan con una pantalla LCD con 538 pixeles por pulgada y resolución 2560 x 1440 WQHD. Son cómodas y vienen con altavoces con sonido envolvente y un micrófono ya integrado. El usuario puede acceder a los más de 1,000 videojuegos y experiencias de la plataforma Oculus VR. Si compras las gafas también obtendrás un pequeño controlador inalámbrico, que es el único mando que se puede usar con las Oculus Go. Tampoco se podrán conectar auriculares Bluetooth.

Oculus Go ofrecerá funciones nuevas, como los renovados salones Oculus Rooms, espacios donde los usuarios podrán encontrarse con sus amigos para ver televisión, escuchar música y hasta jugar Catan VR.

La unidad de Facebook también anunció que el 30 de mayo lanzará para Oculus Go servicios como Oculus Venues, que permitirá a las personas con estas gafas disfrutar de eventos en vivo como los conciertos y partidos deportivos. Además, mediante el nuevo Oculus Gallery, los usuarios podrán sentirse más inmersos en sus fotos y videos capturados en 360 grados.

Finalmente, Facebook presentó Oculus TV, una manera para disfrutar de Netflix y Hulu, por ahora de forma exclusiva, en las Go.