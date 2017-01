Agrandar Imagen Foto de LOIC VENANCE/AFP/Getty Images

Facebook se está adelantando a las elecciones de Alemania, que se realizarán en otoño, y para evitar que las noticias falsas y factores externos puedan intervenir en la campaña electoral como supuestamente habría ocurrido en EE.UU., la empresa está lanzando de forma adelantada su servicio de confirmación de noticias.

Según reportó The Verge con información de The Financial Times, Facebook lanzará su filtro para alertar de noticias falsas en Alemania después de la creciente preocupación en este país por las noticias fabricadas mediante la injerencia de Rusia en las elecciones de EE.UU. y que les colocan como un blanco fácil.

De este modo Facebook comenzará a verificar y marcar las noticias falsas para los usuarios alemanes las próximas semanas. Esta herramienta fue lanzada primero en EE.UU. mediante la asociación con organizaciones independientes de verificaciones de hechos.

La decisión de Facebook también tiene un sustento económico. Los legisladores alemanes están considerando la imposición de multas a las redes sociales que permitan la difusión de noticias falsas.

El funcionamiento de la herramienta de Facebook el Alemania será el siguiente: los usuarios reportarán las noticias, y una organización llamada Correctiv, sin ánimos de lucro y con sede en Berlín, las revisará y etiquetará como verificadas o falsas, según sea el caso.

Facebook dijo al Times que estaba buscando socios de verificación en otros países para lanzar la herramienta en más lugares. "Nuestro enfoque está en Alemania en este momento, pero ciertamente estamos pensando en los siguientes países", escribió The Verge.

La propia red social de Mark Zuckerberg lanzó la semana pasada un proyecto periodístico para combatir la desinformación, en el cual sus ingenieros desarrollarán formatos para apoyar las noticias locales y de medios independientes, y para ayudar al negocio del periodismo.