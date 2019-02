Facebook acusada de engañar a niños para que gasten dinero de sus padres

James Martin/CNET

Activistas por los derechos de los niños y grupos que abogan por el derecho del consumidor están pidiendo a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que investigue si Facebook ha quebrantado la ley.

Los grupos acusan a la red social de hacer que los niños gasten el dinero de sus padres en juegos en línea.

La querella, que se envió a la FTC el jueves, surge de una investigación realizada por Reveal, un sitio Web dirigido por el Centro para el Periodismo de Investigación. Citando 135 páginas de documentos judiciales de una demanda de 2012, la organización noticiosa sin fines de lucro dijo que la red social facilitó el fraude al animar a los desarrolladores de juegos para que permitieran a los niños gastar el dinero de sus padres sin su consentimiento. Facebook llegó a un acuerdo para resolver la demanda en 2016.

Facebook dijo que actualizó sus reglas en 2016 para abarcar las compras realizadas por menores de edad.

Reproduciendo: Mira esto: 5 formas de proteger tus fotos mejor que Jeff Bezos

"Tenemos mecanismos para prevenir el fraude al momento de la compra y le ofrecemos a la gente la opción de disputar las compras y pedir reembolsos", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. "Facebook también tiene salvaguardias cuando se trata de compras realizadas por menores de edad".

Más de una docena de grupos, que incluyen a Common Sense Media y Campaign for a Commercial Free Childhood, dicen que la demanda no fue suficiente y que la FTC debe abrir una investigación para asegurarse de que Facebook no se aproveche de los niños y de sus familias en el futuro.

"Los documentos internos de Facebook dan señales de una cruel indiferencia hacia la gente joven y una cultura que le da prioridad a las ganancias monetarias sobre las personas", según dice la querella que pudo ver CNET.

La FTC confirmó que ha recibido la querella pero dijo que no tenía comentarios adicionales al respecto.

Si Facebook engañó a los menores para que gastasen el dinero de sus padres, la red social pudo haber quebrantado la FTC Act, una ley federal que prohíbe "actos injustos y engañosos" en el comercio, dice la querella. Los grupos también sostienen que Facebook pudo también haber quebrantado el Children's Online Privacy Protection Act que protege a los niños menores de 13 años.

"Los documentos demuestran que Facebook sabía que algunos juegos son muy populares entre los niños, algunos de los cuales tenían 5 años de edad", dice la demanda. "Esto pone en tela de duda las afirmaciones de Facebook de que toda su plataforma está orientada para la audiencia en general, ya que estos juegos parecen estar dirigidos a los menores".

Los grupos quieren que la FTC investigue los datos que Facebook recogió de los niños.