Facebook no le quitó la verificación a la cuenta de Maduro porque nunca la tuvo

Claudia Cruz/CNET

El 23 de enero, cuando Juan Guaidó se autonombró presidente interino de Venezuela, pasará a la historia como el inicio de una nueva crisis y quizá como el principio del fin del régimen del presidente Nicolás Maduro. Pero muchos lo recordarán también como el día en que supuestamente Facebook e Instagram le retiraron la preciada seña de verificación en esas plataformas a cuentas asociadas con Maduro.

Pero resulta que esas cuentas, las que se señalaron intensamente el mismo 23 de enero, nunca estuvieron verificadas.

"Nicolás Maduro no se había verificado en Instagram y no eliminamos la verificación de su cuenta. Juan Guaidó fue verificado en Instagram en noviembre de 2018", dijo una portavoz de Facebook a pregunta expresa de CNET en Español. Agregó que Maduro tampoco había sido verificado en Facebook.

Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclamó presidente interino del país ese mismo 23 de enero en un acto transmitido a través de las redes sociales. Prontamente recibió el apoyo de Estados Unidos y muchos otros países, con excepciones importantes como México y Rusia.

Según Luis Carlos Díaz, conocido periodista y ciberactivista venezolano, los usuarios de las redes sociales reaccionaron así ante el rumor de que se le había quitado la verificación a la cuenta de Maduro porque "significó restarle poder simbólico a Maduro".

"Buen parte del conflicto en Venezuela implica que como la oposición no está armada ni promueve un enfrentamiento bélico, le toca sacarle victorias a la dictadura de las maneras más visibles posibles. Una decisión de ese tipo podría significar un espaldarazo de 'alguien más grande que el bully", dijo Díaz. El tema tomó vuelo en redes porque "es fácil y notable, porque satisface la necesidad de ganarle algo alguna vez a la tiranía", dijo

Según las propias redes sociales, tener la insignia y ser verificado es una manera para dejarle saber a su comunidad que la cuenta a quien siguen realmente pertenece a una persona u organización específica. Por ejemplo, Instagram dice que la insignia "significa que Instagram confirmó que una cuenta es la presencia auténtica del personaje público, el famoso o la marca global que representa". Facebook hace eco en la misma información y agrega una advertencia: "Tenga en cuenta que no todas las figuras públicas, celebridades y marcas en Facebook tienen insignias azules".

Twitter, por su parte, comparte algo similar: "La insignia azul verificada en Twitter permite a las personas saber que una cuenta de interés público es auténtica". (Las cuentas de Maduro y Guaidó están verificadas en Twitter, así como la del difunto presidente Hugo Chávez, quien murió en 2013).

Según personas con conocimiento de los procesos de verificación en Facebook y Twitter, el tener o no la insignia de verificación no representa que estas empresas respaldan o no a una persona.

Reproduciendo: Mira esto: Cinco funciones de Telegram que tienes que conocer

Una simple explicación

Entonces, ¿cómo es que Maduro, quien ha tenido cuentas en las principales redes sociales desde antes de 2014, sólo está verificado en Twitter?

Una razón es que para obtener la insignia de verificación para una figura pública, el famoso o una marca reconocida tiene que pedirla.

Maduro, o su equipo de funcionarios, aparentemente gestionó su verificación de Twitter en 2013. Sin embargo, no solicitó la verificación para sus cuentas de Instagram o Facebook, según la empresa, a pesar de tener una página en Facebook desde septiembre de 2013 y en Instagram desde octubre de 2014. Actualmente, Facebook tiene más de 2,300 millones de usuarios activos, Instagram cuenta con otros 1,000 millones y Twitter tiene 326 millones en todo el mundo.

Federico Parra / AFP/Getty Images

Según una persona con conocimiento del proceso de verificación de Facebook e Instagram, cuando le llega una solicitud a la compañía un equipo dedicado a aprobar las verificaciones investiga la veracidad de la identidad del usuario. Los pasos de aprobación incluyen considerar si la cuenta representa a una persona o negocio verdadero, si es única (la persona o negocio que solicita la verificación no puede tener más de una); que todos los detalles biográficos han sido incluidos, y que la persona es lo suficientemente notable y reconocida que su cuenta se ha publicado en múltiples fuentes de noticias.

En algunos casos -- pocos -- estas plataformas se comunican con el propietario de una cuenta para invitarlos a verificarse.

Uno de los grandes retos para los usuarios -- y las propias plataformas -- es que muchas figuras públicas -- como Nicolás Maduro -- tienen muchas cuentas aparentemente asociadas con ellos. Al realizar una búsqueda rápida en Facebook e Instagram uno se puede topar con docenas de impostores de Maduro, por ejemplo.

Curiosamente, la página de ayuda sobre el proceso de verificación de Instagram explica que "las cuentas de Instagram que presentan una probabilidad alta de suplantación de identidad son las únicas que poseen insignias verificadas", pero a pesar de ello la página supuestamente oficial de Maduro no tiene la insignia azul de verificación.

Maduro, Guaidó y Chávez: Sus números en redes sociales

Nicolás Maduro Juan Guiadó Hugo Chávez Frías Twitter (se unió ...) marzo de 2013 mayo de 2009 abril de 2010 Twitter (¿verificado?) Sí Sí Sí Twitter (número de seguidores) 3,477,310 752,414 4,047,187 Twitter (número de likes) N/D N/D N/D Facebook (página se lanzó ...) septiembre de 2013 junio de 2016 junio de 2012 Facebook (¿verificado?) No Sí No Facebook (número de seguidores) 776,246 personas 29,095 personas 299,071 personas Facebook (número de likes) 694,793 personas 28,716 personas 305,052 personas Instagram (se unió ...) octubre de 2014 N/D N/D Instagram (¿verificado?) No Sí, noviembre de 2018 N/D Instagram (número de seguidores) 514,007 personas 1,663,586 personas N/D Instagram (número de likes) N/D N/D N/D YouTube (se unió ...) marzo de 2013 N/D N/D YouTube (¿verificado?) N/D N/D N/D YouTube (número de suscriptores) 29,242 N/D N/D YouTube (número de visualizaciones) 2,795,352 N/D N/D

Incluso, al no estar verificadas, no está claro a quién pertenecen precisamente las mayores cuentas de Maduro en Instagram con 514,007 seguidores y Facebook que suma 776,246. La razón por la que mucha gente apuntó a estas cuentas cuando surgió la noticia falsa sobre el retiro de su verificación es que el blog oficial de Maduro apunta a ellas, como lo verificamos en CNET en Español.

Actualmente, los usuarios de estas redes sociales pueden reportar la cuenta de un impostor al visitar el perfil o la página de la personalidad, presionar el menú con los tres puntitos (que se puede hallar normalmente en la parte superior de la página), escoger "Reportar esta página" y, en el caso de Facebook, seleccionar entre las opciones "Esta página se hace pasar por otra persona". En Instagram, después de escoger "Reportar", el usuario puede seleccionar que desea "Reportar una suplantación".

Facebook tiene equipos en América Latina que trabajan con los políticos en la región, y su personal incluye a miembros que ayudan con las cuentas cuando hay un hackeo o quieren aumentar su alcance, según dijo la persona familiarizada con los procesos de verificación de Facebook.

Sin embargo, ante la creciente crisis en el país venezolano, podemos especular que lo último en la mente de Nicolás Maduro en este momento es verificar sus cuentas de Instagram y Facebook, algo que nunca antes hizo, a pesar de los rumores.

Con la colaboración de Gabriel Sama.